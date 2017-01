Piţi, încheie astăzi socotelile!

Luxemburg - România, în preliminariile EURO 2008

Piți, încheie astăzi socotelile!

Naționala de fotbal a României are, astăzi, șansa de a încheia socotelile calificării la turneul final al Campionatului European din 2008. Dacă înving în Luxemburg, iar bulgarii se încurcă în Albania, apele se lămuresc și din punct de vedere matematic: România și Olanda sunt echipele care merg la EURO. Dar, totul trebuie luat pas cu pas și la modul cel mai serios, pentru că Luxemburgul nu se va preda. Palmaresul îi indică mari favoriți pe fotbaliștii lui Pițurcă, România câștigând cele trei întâlniri precedente fără a încasa nici măcar un singur gol. Chiar și fără trei piese de bază - Mutu, Codrea și Nicoliță, suspendați (strategic se pare), naționala nu poate face pași greșiți, singura problemă care se pune fiind diferența pe tabelă. Va conta mult și orgoliul selecționerului, care are ocazia de a intra în istorie ca fiind primul tehnician ce duce echipa la două turnee finale fără a pierde niciun meci în preliminarii. Clasamentul Grupei G 1. România 9 7 2 0 18-5 23 2. Olanda 9 6 2 1 11-3 20 3. Bulgaria 9 5 3 1 14-6 18 4. Slovenia 10 3 2 5 9-12 11 5. Albania 9 2 4 3 8-7 10 6. Belarus 10 2 1 7 11-20 7 7. Luxemburg 10 1 0 9 2-20 3 Astăzi, în afara meciului Luxemburg - România, se desfășoară alte 19 partide în preliminariile EURO 2008, după următorul program: Grupa A: Kazahstan - Portugalia, Belgia - Armenia, Azerbaidjan - Serbia; Grupa B: Ucraina - Insulele Feroe, Georgia - Scoția, Franța - Lituania; Grupa C: Malta - Rep. Moldova, Turcia - Grecia, Bosnia-Herțegovina - Norvegia; Grupa D: Irlanda - Cipru, San Marino - Țara Galilor, Germania - Cehia; Grupa E: Rusia - Anglia, Macedonia - Andorra; Grupa F: Liechtenstein - Islanda, Danemarca - Letonia, Suedia - Irlanda de Nord; Grupa G: Olanda - Slovenia, Albania - Bulgaria. Luxembourg, stadion „Josy Barthel", astăzi, de la ora 21.15 - ora României, în direct la TVR 1 Luxemburg (selecționer, Guy Hellers): Joubert, Lang, Kintziger, Wagner, Mutsch, Lombardelli (Leweck), Payal, Peters, Bettmer, Remy, Kitenge. România (selecționer, Victor Pițurcă): Lobonț, Ogăraru, Tamaș, Goian, Raț, Chivu (Paraschiv), Mărgăritescu (Ov. Petre), Fl. Petre, Dică, D. Niculae, Marica. Arbitrează Felix Brych, ajutat la linii de asistenții Volker Wezel și Mike Pickel; arbitru de rezervă - Thorsten Kinhoefer (toți din Germania). Delegat UEFA - Guido Cornella (Elveția), observator pentru arbitraj - Peter Mikkelsen (Danemarca).