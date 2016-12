„Piedone“ s-a înclinat în faţa unui matematician „pensionar“!

7

Sissa- The Best

Felicitari pentru inca o data Presedintelui clubului Sissa, domnul Rusa Antonio, farul calauzitor al sahului constantean, pentru modul in care se implica in promovarea sahului in randul tinerilor si nu numai; constat cu placere ca matematica ocupa primele locuri, nu numai in preocuparile mele dar si in sah. De remarcat revenirea in forta a profesorului de matematica Linca Ionel. Again Sissa is the best......congratulations.......