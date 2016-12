Legendarul Anatoly Karpov, despre prețul succesului:

"Petreceam mai mult timp cu Garry Kasparov decât cu nevasta mea!"

Ieri, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, fanii șahului s-au putut bucura de prezența legendarului jucător de șah Anatoly Karpov, fost campion mondial în perioadele 1975-1985 și 1993-1999, care a prefațat, în cadrul unei conferințe de presă, Campionatul European feminin de șah care are loc, în această săptămână, în stațiunea Ma-maia. La conferință, au luat parte Corina Peptan, multiplă campioană mondială de junioare la șah, dar și ministrul Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă.Marele maestru al tablei de șah a mulțumit românilor pentru ospitalitatea cu care a fost întâmpinat, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor și fanilor șahului, apoi a mutat câteva piese alături de tinerii sportivi legitimați la cluburile con-stănțene de șah.„Mă bucură foarte tare faptul că Federația Română de Șah a trecut de la vorbe la fapte și s-a mobilizat exemplar pentru organizarea unei competiții de asemenea anvergură. Sper ca și la anul, când veți organiza Campionatul European de juniori, unde vor fi prezenți aproximativ 2.000 de copii, să fiți cel puțin la fel de pregătiți. Copiii ar trebui să învețe să se bucure de acest joc. Pentru mine, toate par-tidele au fost grele, dar nu imposibile. Am pornit mereu cu gândul că pot învinge. Am disputat 144 de partide pentru titlul mondi-al în compania lui Garry Kasparov (21-19 pentru Kasparov, 104 remize). La un moment dat, mi-am dat seama că petrec mai mult timp alături de el, decât cu nevasta mea”, a declarat Karpov.Întrebat despre cum vede duelul pentru titlul mondial dintre actualul campion Magnus Carlsen (Norvegia, 25 ani) și challanger-ul său, Sergey Karjakin (Rusia, 26 ani), ce va avea loc la New York, în perioada 11-30 noiembrie, fostul campion mondial a răspuns: „Karjakin ar fi putut să atace titlul mondial mai devreme, însă probabil nu s-a simțit încrezător în forțele sale. Din punctul meu de vedere, Carlsen este superior și va păstra titlul mondial”.