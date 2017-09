"Petrece vara la mare", un super-proiect pe linie de tineret al DJST Constanţa

"Petrece vara la mare", un super-proiect pe linie de tineret al DJST Constanța

Pe lângă activitățile din calendarul de proiecte, anul acesta, activitatea constănțeană pentru tineret are și elemente de noutate, după cum au precizat chiar reprezentanții Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța.În rândul activităților pentru tineret, un eveniment important este reprezentat de „Vara împreună”, un proiect în care, timp de patru săptămâni, aproximativ 300 de copii sunt implicați în diferite activități extracuriculare, în care își dezvoltă tot felul de abilități și competențe, prin implicarea a 70 de animatori formați special pentru acest proiect.„Pe linie de tabere, avem în desfășurare un proiect tematic, «Petrece vara la mare», unde tinerii beneficiari ai serviciilor de cazare și masă participă la activități de petrecere a timpului liber prin joc, ca modalitate de a acumula competențe și abilități pe tot ce înseamnă comunicare, lidership, inteligență emoțională și creativitate. De pe 30 august, până pe 5 septembrie, centrele de agrement vor găzdui trei proiecte naționale, prin care 250 de tineri vor învăța să își exercite corect drepturile de care dispun, vor învăța să întocmească planuri de afaceri, își vor dezvolta abilitățile lucrative în ceea ce privește viața antică a strămoșilor noștri geto-daci”, a declarat Marian Țuțuianu, consilier Tineret în cadrul DJST Constanța.La nivel de județ, un alt proiect demarat de DJST este „Voluntariatul pentru comunitatea ta”, unde, alături de Inspectoratul Școlar Județean și alte organizații de tineret, s-a mers în patru localități din județ - Negru Vodă, Mangalia, Cernavodă și Hârșova - și s-a împărtășit din experiența de lucru cu tineretul. La acest proiect au fost beneficiari 750 de tineri. Elementul de noutate l-a constituit realizarea unui studiu de caz cu privire la nevoile și necesitățile pe care le au tinerii în anul 2017, studiu care va fi propus și Consiliului Județean Constanța.Tabere sociale pentru copiii nevoiașiÎn ceea ce privește segmentul de tabere, DJST are în administrare trei tabere funcționale: Luminița, la Eforie Nord, New Paradise, la Eforie Sud, și Centrul de agrement 2 Mai. La 2 Mai, până acum, au veni 851 de persoane, la New Paradise, 984, iar la Luminița, 789. Aceste date sunt până la data de 4 august, urmând să mai sosească tot cam atâția copiii în toate cele trei centre de agrement, după cum au declarat reprezentanții DJST Constanța.„În ce privește trimiterile pe care direcția le realizează, avem tabere sociale care se adresează copiilor proveniți din familii cu nevoi sociale și tabere sociale care se adresează copiilor proveniți din centrele de plasament. Anul acesta, direcției i-au fost alocate 60 de locuri de către Ministerul Tineretului și Sportului. Acești copii au plecat în Centrul de agrement Cisnădioara, jud. Sibiu. În ceea ce privește taberele pentru persoane cu handicap, au fost alocate 236 de locuri, dar, datorită prețului mai mic pe care l-am obținut de la alte direcții, am putut să trimitem 263 de persoane cu handicap. În ceea ce privește alți copii care au plecat în tabere de odihnă în țară, cifra este de 967 de persoane trimise în diferite județe, precum Neamț, Sibiu, Hunedoara, Bistrița Năsăud, Mehedinți, Bihor”, a declarat Nicoleta Mardirosian, consilier Tineret în cadrul DJST Constanța.Datorită numărului mare de solicitări, s-a mai creat o serie ce va veni în centrele de agrement pe 10 septembrie.