Petre Comăniţă, şef al Centrului de copii şi juniori de la CS Metalul

Petre Comăniță, șef al Centrului de copii și juniori de la CS Metalul

Fostul director de programe al Academiei de Fotbal FC Farul, Petre Comăniță, este, începând de săptămâna aceasta, noul șef al Centrului de copii și juniori de la CS Metalul, club de unde vrea să lanseze tineri jucători către loturile naționale. La inițiativa președintelui executiv Marcel Lică, profesorul Petre Comăniță a fost cooptat în struc-turile de conducere ale CS Metalul, preluând șefia Centrului de copii și juniori. „Sunt bucuros că lumea nu m-a uitat și că activitatea de o viață în slujba fotbalului îmi este apreciată. Împreună cu Marcel Lică și ceilalți profesioniști de aici, vrem să facem treabă bună la Metalul. Pentru început, am organizat un cabinet metodic, programat în fiecare zi de luni, în cadrul căruia se stabilesc conținuturile antrenamentelor, obiectivele și sarcinile de joc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Comăniță. Antrenorul emerit a stabilit și obiectivele de performanță: clasarea echipelor Metalului în primele trei locuri în seriile Campionatului Republican de juniori A și B, accederea în fazele superioare ale competiției și, mai ales, stimularea jucătorilor de perspectivă cu programe speciale și antrenamente indivi-duale, cu scopul promovării aces-tora în loturile naționale ale Ro-mâniei. „Sunt plăcut surprins de ceea ce am găsit la Metalul - o bază sportivă cochetă, o conducere de pro-fesioniști și tehnicieni ambițioși, foști fotbaliști, absolvenți ai școlii de antrenori, receptivi și cu mare disponibilitate de efort, capabili să acopere un volum mare de lucru”, a adăugat Petre Comăniță. CS Metalul a debutat cu dreptul în noua ediție de campionat, reușind să câștige ambele meciuri disputate în compania Farului: 3-1 la nivel de juniori A (jucători în vârstă de 17-18 ani) și 2-1 la juniori B (15-16 ani). „Sunt rezultate care ne în-curajează și ne dau forța de a merge mai departe. La aceste victorii, cu un ochi am râs, cu celălalt am plâns. Nu pot uita anii petrecuți la Farul, dar acum sunt la Metalul și trebuie să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru ca echipa mea să câștige”, a explicat Comăniță. vvv Președintele executiv Marcel Lică a declarat că vrea să facă din CS Metalul un club puternic, cu o structură organizatorică similară cu cea folosită și în cei aproape trei ani petrecuți la cârma Farului. „Avem un regulament de ordine interioară, aprobat de președintele Consiliului Director, Valentin Șur-ghie. Jucătorii și antrenorii au drepturi, dar și obligații. După modelul cluburilor din Vest, organigrama va fi completată cu posturi necesare, de preparator fizic și psiholog. De asemenea, avem cinci antrenori cu normă întreagă, iar fiecare se ocupă de pregătirea a câte două grupe”, a spus Marcel Lică.