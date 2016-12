Petra Kvitova s-a calificat la Turneul Campioanelor

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova a devenit a patra sportivă calificată la Turneul Campioanelor de la Singapore, după românca Simona Halep, rusoaica Maria Șarapova și spaniola Garbine Muguruza, potrivit site-ului WTA."Sunt foarte încântată pentru că m-am calificat la WTA Finals pentru al cincilea an consecutiv", a declarat Kvitova, care săptămâna aceasta nu evoluează la niciun turneu."Am trecut peste niște momente dificile în acest sezon și sunt foarte mândră de mine că am reușit să mă calific din nou la Singapore. Să joc în Top 8 este un mare obiectiv pentru mine în fiecare an și abia aștept să revin acolo, să lupt din greu și, sper, să joc un tenis de calitate în fața suporterilor singaporezi'', a mai spus Kvitova.Cel mai bun rezultat al Petrei Kvitova la Turneul Campioanelor este câștigarea titlului la debutul său în competiție, în 2011 (la Istanbul), dar a fost finalistă și în 2013, când a pierdut titlul în favoarea chinezoaicei Na Li.Pentru celelalte patru locuri vacante de la Singapore se mai bat nouă jucătoare — poloneza Agnieszka Radwanska, germanca Angelique Kerber, cehoaica Lucie Safarova, italianca Flavia Pennetta, elvețianca Timea Bacsinszky, spaniola Carla Suarez Navarro, americanca Venus Williams, jucătoarea cehă Karolina Pliskova și elvețianca Belinda Bencic.Turneul de la Singapore se va desfășura în perioada 23 octombrie—1 noiembrie și va fi dotat cu premii totale de 7 milioane de dolari, scrie Agerpres