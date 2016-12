Peste 200 de copii au participat la ediţia a II-a a Cupei AR XV la mini-rugby

Peste 200 de copii au participat la ediția a II-a a Cupei AR XV la mini-rugby

Ediția a doua a Cupei AR XV la mini-rugby s-a desfășurat, în week-end, pe stadionul „Mihail Naca”, unde s-au reunit aproximativ 240 de copii, cu vârsta între 9 și 14 ani. Competiția face parte din proiectul „Rugby - Sportul pentru toți”, program implementat de Asociația Rugby XV Constanța (președinte, Florian Constan-tin). Partidele au fost împărțite pe categorii de vârstă: U10, U12, U14. În total, șapte echipe s-au prezentat pe teren: CS Perla Murfatlar, AS Victoria Cumpăna, CSO Ovidiu, CS Mihail Kogălniceanu, RC Mangalia, RC Marina Mangalia și AS Ghindărești. La cea mai mică secțiune de vârstă, U10, au participat trei echipe. În urma jocurilor, clasamentul a fost următorul: 1. AS Victoria Cumpăna, 2. CS Perla Murfatlar, 3. AS Ghin-dărești. La categoria U12, s-au înscris cinci echipe. După cele zece partide, CS Mihail Kogălniceanu a ocupat locul I, urmată, în ordine, de AS Victoria Cumpăna, CS Perla Murfatlar, AS Ghindărești și Marina Mangalia.La U14, doar patru formații s-au luptat pentru ocuparea primului loc. CS Mihail Kogăl-niceanu s-a impus și la această categorie de vârstă. Pe poziția a doua s-a clasat RC Mangalia, după care s-au clasat CS Perla Murfatlar și AS Ghindărești. La sfârșitul competiției, jucătorii au fost premiați din partea asociației. Președintele Florian Constantin a declarat că vor urma o serie de evenimente sportive dedicate micilor jucători de rugby, dar și pentru amatori.