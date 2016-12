Peste 13.000 de alergători sunt aşteptaţi la ediţia 2016 a Maratonului Bucureşti

Peste 13.000 de alergători sunt așteptați la ediția 2016 a Maratonului București

Valeria Răcilă Van Groningen, președinta Asociației Bucharest Running Club, cea care organizează Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, a declarat, ieri, că sunt așteptați peste 13.000 de participanți la ediția 2016 a maratonului care va avea loc în data de 8 octombrie, pe străzile Capitalei. Ca de fiecare dată, atleții din Constanța vor fi prezenți la marele eveniment.„Ne așteptăm la peste 13.000 de participanți la ediția 2016. Anul trecut, au fost 13.000, așa că așteptăm să crească numărul, pentru că așa s-a întâmplat în fiecare an. Traseul este același de anul trecut, sunt 33 de kilometri. Încercăm ca, anul viitor, când va avea loc a zecea ediție, să avem 42 de kilometri. Sperăm ca autoritățile să ne înțeleagă și să putem ajunge și pe Bulevardul Kiseleff, pentru ca străinii să poată admira și clădirile foarte frumoase din zonă. Am invitat anul acesta președinții de AIMS și IAAF, pentru că în 2017 am dori să primim clasificarea «Bronze level», iar pentru acest lucru trebuie să îndeplinim niște criterii. Printre acestea, trebuie să avem sportivi de elită din cinci țări, atleții să scoată timpi foarte buni, să avem control antidoping și așa mai departe”, a afirmat Valeria Răcilă Van Groningen, citată de Agerpres.Fosta campioană olimpică la canotaj a afirmat că nu a avut încă o întâlnire cu primarul Gabriela Firea, dar susține că ar fi o greșeală să nu se mai organizeze Maratonul București.„Am vorbit puțin cu doamna Firea și nu cred că va renunța la maratonul București, pentru că este o competiție internațională foarte mare. Am muncit foarte mult pentru a o aduce la acest nivel. I-am trimis o scri-soare, încercăm să avem o întâlnire cu dânsa până în maraton. Dacă nu, atunci după maraton.E foarte important să avem acest maraton la București, noi suntem parteneri cu Primăria Capitalei. E un eveniment al Bucureștiului, vin foarte mulți străini, până la urmă este și un fel de turism sportiv, deși și din punct de vedere economic ar fi bine pentru oraș. Din 2008, s-a dezvoltat foarte mult sportul de masă în România.Avem mai multe competiții în țară, multe maratoane, concursuri de bicicletă. Ar fi o gre-șeală să nu se mai organizeze maratonul la București. Fiecare capitală europeană are un maraton internațional și nu ar fi bine să se întâmple așa ceva”, a explicat Valeria Răcilă Van Groningen.