Persistă problemele la CSU Neptun Constanţa. Probleme în campionat, probleme şi în club

Persistă problemele la CSU Neptun Constanța. Probleme în campionat, probleme și în club

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanța a încheiat cu bine ultimul cantonament înaintea debutului părții secunde a Diviziei A (eșalonul secund). Fetele pregătite de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie s-au aflat în pregătire la Bușteni, timp de două săptămâni, acolo unde s-au pus la punct cu pregătirea fizică, urmând ca pe 2 ianuarie să se reunească la Constanța pentru a pregăti primului meci oficial din 2017.Situația „universitarelor” nu este una tocmai roz, dar mai îngrijorător este faptul că problemele încep să se accentueze. La începutul sezonului competițional 2016/2017, directorul executiv Silviu Băiceanu stabilea ca obiectiv clasarea în primele șase formații. Socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg. Jumătatea sezonului le-a găsit pe fete, pe locul 9, cu patru victorii și cinci înfrângeri, fapt ce îl pune pe gânduri serios pe conducătorul constănțean.„Nu sunt foarte mulțumit de prima parte de campionat, în special din cauza celor două partide pierdute inexplicabil, acasă cu CS HM Buzău (22-27), și în deplasarea de la Bacău (27-28). Consider că dacă am fi câștigat și cele două partide am fi fost acolo unde ne-am dorit la începutul sezo-nului”, a declarat Silviu Băiceanu.Ca și în sezonul precedent, principala problemă este inconstanța jucătoarelor de la CSU Neptun, din cauza lipsei de expe-riență, în mare parte. În ambele partide amintite de Silviu Băiceanu, CSU Neptun s-a aflat la timonă mai bine de trei sferturi de partidă, însă a cedat fizic și psihic pe final.„Tinerețea lor își spune cuvântul. Cel mai greu în sport este să fii constant, indiferent de nivelul la care evoluezi. Sunt perioade de joc în care evoluează foarte bine, urmate de niște căderi greu de înțeles. Nu pot ține ritmul și așa se pierd puncte prețioase”, completează fostul jucător de la HCM Constanța.În cantonamentul de la Bușteni s-au alăturat lotului alte două jucătoare tinere, portărița Ana Maria Bratu, de la Tulcea, și un inter dreapta ce a început handbalul la Constanța, Denisa Ștefania Daud. Achi-ziționarea unui portar a devenit prioritară după ce Ancuța Moroianu, al doilea portar, a părăsit echipa fără avizul conducerii.„Ne pare rău că s-a ajuns în situația aceasta. Este un portar cu potențial, a evoluat foarte bine când a fost nevoie, chiar am recompensat-o și ne puneam bazele în ea. Nu știu ce a determinat-o să ia aceas-tă decizie. Ea mai are contract cu noi și, până nu va expira, nu va putea evolua la nicio altă echipă. Chiar dacă am mai avea nevoie de jucătoare, situația financiară nu ne permite. Avem în continuare încredere în fetele de la CSS1 Constanța. Claudia Condurache și Marcela Negoiță sunt două jucătoare cu reale calități care ne pot ajuta în această parte secundă de campi-onat”, a mai precizat Silviu Băiceanu.Primul meci al celor de la CSU Neptun, va avea loc pe 8 ianuarie, 2017, în depla-sare, pe terenul celor de la CNOT Iași, ocupanta locului 13, în Diviza A.