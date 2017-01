Pericol la Farul: s-a înfuriat Ioan Sdrobiş (galerie foto)

Pericol la Farul: s-a înfuriat Ioan Sdrobiș (galerie foto)

„Părintele” i-a săpunit serios pe elevii săi, fiind nemulțumit de cum au jucat în partida de ieri cu juniorii mari. În locul obișnuitului joc-școală de la mijlocul săptămânii, între „titulari” și „rezerve”, Ioan Sdrobiș, antrenorul principal al Farului, a ales, ieri, să le ofere mai multe minute jucate „rezervelor”, care au susținut, astfel, pe arena principală, sub privirile „Părintelui”, un meci de două reprize contra formației de juniori mari a clubului. În același timp, „titularii” (Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu, L. Ștefan, Vajou, Pașcovici, Scărlătescu, Boboc, Parfenie, I. Lupu, B. Rusu, Ad. Câmpeanu), cărora li s-a adăugat și al doilea portar, Isleam, au efectuat un antrenament pe terenul secund, sub comanda secundului Gică Butoiu. La formația „rezervelor” au jucat și patru fotbaliști de la juniori (Pascale - Vlaciu, Mălău, Gonțu), formula de start arătând astfel: Pascale - Vlaciu, An. Vlad, Mutulescu, Husein - Drăghici, Filip, Lucan, Mălău - Abuzătoaie, Hurdubei. În repriza a doua, Husein, accidentat, a fost schimbat, iar Mălău i-a lăsat locul unui alt tânăr, Gonțu. Dintre cei doi „marinari” cu probleme medicale, Ursachi a îndeplinit rolul arbitrului, iar M. Munteanu a efectuat doar alergări ușoare. Juniorii, antrenați de Dumitru Antonescu, fotbaliști de 18 și 17 ani, iar un copil, Gogan, a avut chiar 14 ani, au început meciul cu: Vasile - Frățilă, Fătu, Achim, Sescioreanu - Gonțu, Ureche, Tamer, Barbu - Amariei, Bubuleandră. Au mai jucat Scupra, Mocanu, Mogoșanu și Gogan. „Am vrut ca cei care au jucat mai puțin până acum să aibă la dispoziție un meci întreg. Cu acest prilej, îi voi și alege pe cei care vor completa lotul de 18 pentru meciul cu Delta Tulcea. Totodată, vreau să-i cunosc și eu mai bine pe cei mai mari juniori, pentru că, de pe 4 decembrie, voi promova patru dintre ei la prima echipă”, a declarat, înaintea partidei, pentru „Cuget Liber”, Ioan Sdrobiș. „Îți trebuie zece ocazii pentru un sfert de gol“ În timpul meciului și, mai cu seamă, în prima repriză, încheiată la egalitate, 0-0, „Părintele”, care a stat pe banca tehnică, s-a arătat dezamăgit de jocul „rezervelor” sale. „Hurdubei, dacă și cu copiii ăștia îți trebuie zece ocazii pentru un sfert de gol…”, a sunat unul dintre reproșurile principalului. În pauză, Sdrobiș și-a strâns elevii la margine și i-a muștruluit serios, amenințându-i că nu le va fi deloc bine dacă nu vor juca altceva. Drept răspuns, au început să apară și ocaziile la poarta juniorilor, situații care nu au avut însă darul de a-l îmbuna pe tehnician, care a continuat să rămână supărat pe bancă. Hurdubei a trimis mingea cu capul în bară, dar apoi a ratat incredibil din 2 m, cu poarta goală. S-a revanșat însă întrucâtva după ce i-a pasat lui Mălău pentru 1-0. Abuzătoaie a făcut apoi 2-0, scor cu care s-a încheiat meciul. „Chiar dacă meciul Delta Tulcea - Farul, de sâmbătă, este considerat un derby al Dobrogei, al orgoliilor, noi nu îl privim ca pe un meci special, ci ca pe unul din care vrem cele trei puncte. Mergem la Tulcea să batem și să urcăm apoi în clasament. Sperăm să nu luăm gol nici în acest meci, dar, dacă vom bate, nu mai contează dacă vom și scoate mingea din plasă” „Ne vom duela cu un cuplu de atac, Nanu - Ciobanu, extrem de incisiv, dar sperăm să-l anihilăm. Nu ne temem de cineva anume, ci trebuie să fim atenția la forța echipei. Față de formația care era când jucam eu la Tulcea, au plecat mulți, atât jucători, cât și antrenori. Vechea gardă nu mai e, de aceea cred că actuala echipă e mai ușor de învins. Mă simt bine în orice post. Nu am preferințe unde joc, în apărare sau la mijlocul terenului, mă interesează doar să ajut echipa” Liviu Ștefan, căpitanul Farului