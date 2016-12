Performanță fabuloasă! FINALĂ ROMÂNEASCĂ la Turneul Campionilor. Horia Tecău s-a calificat și el alături de Rojer, dupa 6-4, 6-4 cu legendarii frați Bryan

1

felicitari & oportunitate

Formidabil! Dupa succesele din ultimii doi ani ai Simonei, iata ca nici baietii nu se lasa mai prejos. Dupa finala de azi, vom avea sigur un roman castigator ( din pacate, nu pot castiga amandoi ) si unul situat pe primul loc in lume, in proba de dublu.