Performanţă de excepţie! Constănţeanul Horia Tecău, campion la US Open

Performanță de excepție! Constănțeanul Horia Tecău, campion la US Open

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer a câștigat titlul în proba masculină de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Grand Slam al anului, după ce a învins cuplul spaniol Feliciano Lopez/Marc Lopez, scor 6-4, 6-3, în finala desfășurată la arenele Flushing Meadows din New York.Cei doi tenismeni și-au trecut astfel în palmares al doilea lor titlu de Grand Slam, după cel de la Wimbledon, câștigat în 2015. Ultimul român care a câștigat un titlu la US Open a fost Ilie Năstase, în 1975, alături de Jimmy Connors, după 6-4, 7-6 în compania cuplului olandezo-american Tom Okker/Marty Riessen.Meciul a fost echilibrat în prima sa parte, Horia Tecău și partenerul său conducând cu serviciul, dar la 3-3, ibericii au reușit break-ul. Horia și Rojer au reușit să facă și ei break, apoi au revenit la conducere, încheind setul cu 6-4, pe serviciul adversarilor.Actul secund a început cu un ghem foarte lung pe serviciul lui Tecău, care a reușit să îl fructifice după ce a salvat două mingi de break. La 2-1, Tecău și Rojer au reușit să facă break, iar apoi s-au desprins la 4-1, după ce au anulat două șanse de break ale spaniolilor. Până la final s-a mers cu serviciul, Tecău fiind cel care a închis partida, cu 6-3 în setul al doilea.Învingătorii au fost recompensați cu un cec de 675.000 și 2.000 de puncte ATP, învinșii primind 340.000 de dolari și 1.200 puncte.v v vLa dublu mixt, perechea româno-americană Horia Tecău/Coco Vandeweghe a ratat calificarea în finala probei de dublu mixt la turneul de tenis US Open, după ce a fost învinsă de cuplul Martina Hingis (Elveția)/Jamie Murray (Marea Britanie), scor 4-6, 6-7 (8), în penultimul act, jucat la arenele Flushing Meadows.