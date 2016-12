Performanţă de excepţie a studenţilor de la "Ovidius", la Jocurile Balcanice

Performanță de excepție a studenților de la "Ovidius", la Jocurile Balcanice

În perioada 7-11 mai, la Edirne (Turcia), a avut loc Balkan Sport Games, competiție dedicată studenților din Balcani, la care au participat și studenții Universității „Ovidius“ din Constanța, în număr de 13, aflați sub coordonarea prof. univ. dr. Mirela Damian, decanul FEFS, a prorectorului Alexandru Bobe, dar și a antrenorilor Alin Larion, Constantin Rizescu, Andrei Petrescu, Valentin Negrea și Cristian Popa.La această întrecere, au participat peste 250 de studenți din nouă țări, reprezentând 16 universități de prestigiu din zona balcanică, printre acestea Tetova State University, Aristotle University of Thessaloniki, Istanbul University, Sports University of Tirana sau International University of Novi Pazar, care s-au întrecut în patru probe sportive: baschet, karate, natație și tenis de masă - feminin și masculin.Cele mai importante rezultate ale Universității „Ovidius” din Constanța au fost obținute în cadrul probei de tenis de masă. Timea Urszuly a reușit să se impună la individual, învingându-și fără drept de apel adversarele în drumul său către medalia de aur. În proba pe echipe, rezultatele reușite de Timea Urszuly (aur) și Vlad albu (argint) la individual, cumulate, a adus constănțenilor a doua medalia de aur, obținând cel mai mare punctaj.Cinci medalii de argint au fost aduse delegației constănțene de Andrei Ganea (natație, 50 m), Andra Singuran (natație, 100 m mixt), Vlad Albu (tenis de masă), echipa de natație și cea de ștafetă 4x50 m (Andrei Ganea, Andra Singuran, Antoanela Manac, Erdal Arif), plus încă patru distincții de bronz, obținute de Andrei Ganea (natație, 100 m mixt), Antoanela Manac (natație, 50 m), Andra Singuran (natație, 50 m) și Erdal Arif (natație, 50 m). Evoluții notabile au avut și Georgiana Nechita la karate (locul IV), dar și echipa de baschet formată din Ionuț Neagu, Andrei Ionescu, Paul Iacob, Radu Popescu, Andrei Solomon (locul VI), care au luptat eroic pentru șansele lor.„Am pornit la drum cu o oarecare reținere, deoarece a fost prima ediție a unui asemenea concurs și nu știam exact la ce să ne așteptăm. Competiția a fost una acerbă, nivelul fiind foarte ridicat. Sportivii greci și turci au venit foarte bine pregătiți, însă consider că am reușit să le ținem piept cu brio. A fost foarte multă tensi-une, mare rivalitate între con-curenți, uneori la limita spor-tivității. M-a bucurat faptul că am fost precum o familie.Ne-am încurajat necontenit unii pe ceilalți și ne-am des-curcat foarte bine. Sunt foarte mândră de copii, fiindcă au dat tot ce au avut mai bun, s-au dăruit exemplar. Ne-am gândit ca, pe viitor, să încer-căm organizarea acestei competiții la Constanța. Anul acesta a fost în Turcia, iar la anul se va desfășura la Sofia, în Bulgaria, apoi vom încerca să o aducem în orașul nostru”, a declarat decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, prof. univ. dr. Mirela Damian.„Am avut emoții la început, însă am trecut cu bine peste ele și am reușit să îmi impun jocul, exact cum mi-am dorit. A fost un concurs foarte disputat și mă bucur că am izbutit să câștig aurul la proba individuală și argintul în cea pe echipe. M-a bucurat foarte mult faptul că am fost extrem de uniți, precum o familie adevărată. Ne-am susținut unii pe alții și ne-am bucurat împreună de rezultatele obținute. A fost o experiență extrem de frumoasă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, medaliata cu aur Timea Urszuly.