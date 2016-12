Perechea Tecău/Mergea debutează, astăzi, la BRD Năstase-Ţiriac Trophy

Perechea Tecău/Mergea debutează, astăzi, la BRD Năstase-Țiriac Trophy

Constănțeanul Horia Tecău debutează, astăzi, în cadrul probei de dublu a turneului BRD Năstase-Țiriac Trophy (ATP) ce are loc la Arenele BNR din București și este dotat cu premii totale de 463.520 euro.Horia Tecău va face pereche cu Florin Mergea și împreună vor înfrunta, în primul tur, cuplul neozeelandez format din Marcus Daniell și Artem Sistak. Românii sunt principalii favoriți ai turneului bucureștean și se gândesc doar la câștigarea trofeului.„Anul acesta avem nevoie de trofeu. Venim după o perioadă în care nu am câștigat multe meciuri, este important și pentru mine și pentru Florin să revenim la forma aceea de a câștiga meciuri. De ce nu o putem face chiar acasă? Am câștigat aici de trei ori, îmi place să joc acasă, mingile sunt cele cu care ne antrenăm, zgura e cea de acasă, publicul este al nostru, toate lucrurile sunt în favoarea noastră. Sper să debutăm cu o victorie și să ne dea moral pentru celelalte partide care vor mai veni”, a declarat Horia Tecău.