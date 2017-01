„Pentru tine am înscris, mamă!”

După ce a marcat golul doi al Farului din victoria cu Ceahlăul, puștiul de 19 ani Daniel Florea a ridicat brațele și privirea spre cer. Se gândea la mama sa, care a murit în urmă cu cinci ani și care ar fi fost tare mândră să-l vadă acum înscriind primul său gol în Liga 1. Daniel spune că, din familia sa, mama, Gheorghița Florea, și-a dorit cel mai mult ca el să ajungă fotbalist. Ea a fost cea care l-a dus la primul antrenament, dar nu a mai apucat să-l și vadă jucând pentru echipa mare a Farului și dând goluri în primul eșalon, pentru că o boală necruțătoare i-a răpit viața, la doar 46 de ani. „A fost un moment foarte important pentru mine când am dat gol. Mi-am dorit foarte mult să înscriu, ca să-i pot mulțumi mamei mele, care este undeva sus, în ceruri. Pentru ea a fost acest gol. Sper să mai înscriu și să am ocazia să îi mai dedic", declară „Gică Fentă", pentru „Cuget Liber", iar vocea îi tremură. În noaptea meciului, puștiul nu a putut să doarmă. La fel se întâmplase și cu o săptămână în urmă, după partida de la Buzău, când ratase o ocazie mare. Dacă atunci nu a pus geană pe geană de tristețe, acum a fost copleșit de fericire. „A fost ceva extraordinar. Cel mai frumos moment pe care l-am trăit până acum în fotbal. Sper să mai am parte de asemenea bucurii. Băieții m-au felicitat, am primit foarte multe telefoane, mesaje. Așa e, când ești acolo în față, toată lumea e alături de tine. De acum înainte, important pentru mine e să continuu să marchez, ca să ajut echipa", ne mai spune Daniel. „Gică Fentă" a avut unele semne că va marca în meciul cu Ceahlăul. Chiar și cei din familie presimțeau. „Ai mei m-au sunat înainte de meci și mi-au spus că nu pot să am ghinion de două ori. Trebuie să înscriu de data asta. Și așa a fost", spune micul „rechin". Faza golului „Băcilă a pătruns în careu, i-a pasat lui Farmache, eu, simțind culoarul liber, m-am demarcat, am cerut balonul, Răzvan mi l-a trimis, iar apoi a fost o simplă formalitate."