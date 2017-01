Pele, fotbalistul secolului XX, împlineşte, sâmbătă, 70 de ani

Pele, fotbalistul secolului XX, împlinește, sâmbătă, 70 de ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Edson Arantes do Nascimento, cunoscut în întreaga lume drept Pele, împlinește, sâmbătă, 70 de ani, și continuă să fie idol în Brazilia și în întreaga lume, fiind considerat cel mai mare fotbalist al secolului XX. S-a născut la 23 octombrie 1940, în localitatea braziliană Tres Coracoes, dar a crescut în cartierul Bauru, din Sao Paulo. La 15 ani, Pele ajunge la juniorii de la Santos, unde rămâne un an, la 16 trecând deja la seniori. La FC Santos, el a jucat în perioada 1956-1974. Cu FC Santos, a câștigat de două ori Copa Liber-tadores, de două ori Cupa Intercontinentală, de 11 ori campionatul Paulista și de șase ori Cupa Braziliei. În 1975, a trecut la echipa nord-americană New York Cosmos, alături de care a câștigat titlul național în 1977. La doar zece luni de la sem-narea primului contract de profesionist, ajunge la naționala Braziliei, cu care devine campion mondial în 1958. Pele a fost cel mai tânăr jucător care a evoluat într-o finală a Cupei Mondiale, la 17 ani și 239 de zile. În finala din acel an, cu Suedia, câștigată de Brazilia, cu scorul de 5-2, Pele a marcat două goluri. A participat și la Cupa Mondială din 1970, când Brazilia a câștigat din nou, învingând în finală Italia, scor 4-1 (un gol semnat de Pele), și obținând al treilea titlu mondial, brazilienii păstrând definitiv trofeul Jules Rimet. De-a lungul carierei, Pele a marcat 1281 de goluri în 1363 de meciuri.