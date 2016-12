Pele, ambasador de onoare al Cupei Mondiale din 2014

Miercuri, 27 Iulie 2011

Fostul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento "Pelé" a fost numit, ieri, "ambasador de onoare" al Braziliei pentru Cupa Mondială din 2014, organizată de brazilieni. "De la prima ediție a Cupei Mondiale la care am jucat (în 1958), nu am făcut altceva decât să promovez Brazilia. Este o mare responsabilitate pentru mine, astfel că nu puteam refuza invitația doamnei președinte, Dilma Rousseff", a anunțat Pele, într-un comunicat, citat de Mediafax.Fosta glorie a fotbalului brazilian i-a promis, în iunie, președintele FIFA, Joseph Blatter, că va "colabora strâns" pentru reușita Cupei Mondiale din 2014, din Brazilia.Pele a câștigat Cupa Mondială de trei ori cu Brazilia, în 1958, 1962 și 1970 și a marcat 1281 de goluri de-a lungul carierei sale.