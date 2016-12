Pe podium la Open-ul de sambo de la Minsk. CS Farul are o luptătoare de fier

Sportiva Daniela Poroineanu (ex-Hondiu), de la CS Farul Constanța, a cucerit medalia de bronz la Campionatele Open de sambo din Belarus, desfășurate, week-end-ul trecut, la Minsk.Daniela a luptat în limitele categoriei 56 kg, secțiune în care victoria i-a revenit Christinei Kazanoi, reprezentantă a țării gazdă, care a dispus în finală de compatrioata sa Elizaveta Rasanova.Pe podiumul Open-ului de la Minsk a mai urcat o sportivă din România, Codrina Ionescu, medaliată tot cu bronz la cat. 60 kg. Anastasia Valova (Rusia) a cucerit titlul de campioană, după ce s-a impus în finala cu Ana Repida, din Rep. Moldova.„Cred că rezultatul meu este unul bun, am pierdut primul meci la o marjă mică în fața campioanei. E ok pentru debutul sezonului. Luptele următoare au fost mai bune, am reușit să fac ce mi-a cerut antrenorul și am avut o prestație decentă”, a declarat Daniela Poro-ineanu pentru site-ul competiției, consultat de Agerpres.Sportiva s-a referit și la faptul că are un nume nou, după ce s-a căsătorit: „Un nume nou înseamnă o poveste nouă. Am luat karma soțului meu și cred că voi avea și mai mult noroc cu acest nume”.