RCJ Farul - Steaua 6-10, în Divizia Națională de rugby

Pe litoral, a rămas doar punctul bonus

RCJ Farul a sperat și a fost la un pas de a da lovitura în fața Stelei, în partida de sâmbătă dimineață, contând pentru runda a cincea a Diviziei Naționale de rugby. Susținuți de o mână de suporteri fideli, „marinarii“ antrenați de Leodor Costea și Gheorghe Florea au practicat un joc curajos și, profitând de erorile adversarilor, au ținut aproape, pierzând la mică diferență, 6-10, după ce Steaua a condus la un moment dat cu 10-3. Finalul nu a putut aduce eseul salvator pentru gazde, bucureștenii încheind jocul în atac, dar punctul bonus a rămas pe litoral. „Farul este o echipă care crește și, cu siguranță, va juca mai bine în curând. Noi am ratat mult, facem greșeli și se vede că încă nu ne-am omogenizat ca o echipă adevărată“, a declarat antrenorul Stelei, George Sava. A arbitrat Gheorghe Sabău; judecători de margine - Dănuț Frăsineanu și Ionel Tinu. Celelalte partide ale etapei, în Seria a II-a: Poli Iași - RCM Timișoara 8-6, Bucovina Suceava - CFR Brașov 41-17. În clasament, Steaua este pe locul 1, cu 19 p, urmată de Farul (14 p) și Bucovina (9 p). Etapa viitoare (miercuri, 24 octombrie, ora 10), constănțenii vor întâlni, sub Tâmpa, pe CFR Brașov.RCJ Farul a sperat și a fost la un pas de a da lovitura în fața Stelei, în partida de sâmbătă dimineață, contând pentru runda a cincea a Diviziei Naționale de rugby. Susținuți de o mână de suporteri fideli, „marinarii“ antrenați de Leodor Costea și Gheorghe Florea au practicat un joc curajos și, profitând de erorile adversarilor, au ținut aproape, pierzând la mică diferență, 6-10, după ce Steaua a condus la un moment dat cu 10-3. Finalul nu a putut aduce eseul salvator pentru gazde, bucureștenii încheind jocul în atac, dar punctul bonus a rămas pe litoral. „Farul este o echipă care crește și, cu siguranță, va juca mai bine în curând. Noi am ratat mult, facem greșeli și se vede că încă nu ne-am omogenizat ca o echipă adevărată“, a declarat antrenorul Stelei, George Sava. A arbitrat Gheorghe Sabău; judecători de margine - Dănuț Frăsineanu și Ionel Tinu. Celelalte partide ale etapei, în Seria a II-a: Poli Iași - RCM Timișoara 8-6, Bucovina Suceava - CFR Brașov 41-17. În clasament, Steaua este pe locul 1, cu 19 p, urmată de Farul (14 p) și Bucovina (9 p). Etapa viitoare (miercuri, 24 octombrie, ora 10), constănțenii vor întâlni, sub Tâmpa, pe CFR Brașov.