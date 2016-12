Pe cine va transfera Gigi Becali la Steaua de la VIITORUL CONSTANŢA

Pe cine va transfera Gigi Becali la Steaua de la VIITORUL CONSTANȚA

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali va beneficia de un regim deschis de detentie, motiv pentru care se va putea implica decisiv la Steaua. Gigi Becali pregateste deja primul transfer al iernii: Alexandru Tarnovan, atacantul de 18 ani care a debutat cu gol la echipa mare in meciul din Cupa Romaniei cu Otelul Galati, va fi achizionat definitiv de la Viitorul Constanta. Steaua ii va trimite la schimb pe Stefan Nikolic si Leandro Tatu, imprumut pana in vara, plus o suma de transfer de 300.000 de euro."Noi il asteptam inapoi acasa, dar nu stim daca se mai intoarce. Acum, mingea e la cei de la Steaua in curte!", a declarat Gica Hagi, scrie realitatea.net.