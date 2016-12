Pe ce teren se va construi Sala Polivalentă Constanţa?

2

tupeu

Ce tupeu extraordinar are acest individ din imagine, sustine ca atunci cind a venit el, terenul era un maidan????? Ce memorie slaba ai nea Chirondojane! Sa ti-o improspatez eu putin : cind ai venit tu adus de nea Bacioiu, pe acest teren functiona echipa de rugby seniori Constructorul ITC, care continua o traditie de peste 20 de ani, terenul de jos era impecabil (noi jucatorii am pus gazon pe el) si la fiecare meci stadionul era plin cu spectatori. Apoi ne ai dat afara pe noi, ai desfiintat echipa (CE RUSINE) si ai facut o mizerie in toata baza sportiva. Noroc cu Cojo, ca a luat titlul national, si a mai venit lumea la teren. Primaria Constanta trebuie sa finalizeze proiectul iar tu trebuie sa te retragi la tejghea, sa vinzi hamsii prajite in acelasi ulei ranced. Ca doar la asta te pricepi, uita de rugby!!!!