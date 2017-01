Pe ce ape navighează velierii de la Electrica

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

CS Electrica Constanța a avut un sezon 2011 excelent. Sportivii care reprezintă acest club au participat la toate competițiile din calendarul intern, precum și la concursul internațional de la Alexandroupolis (Grecia), din luna iulie, la clasa Optimist. Pentru sportivii de la CS Electrica, urmează noi provocări, prima fiind „Cupa de Toamnă - Techirghiol”, care se desfășoară în week-end și la care și-au anunțat participarea și sportive din București. Președintele secției de yachting al CS Electrica, Laurențiu Boicenco, a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Această competiție la nivel județean constituie un bun prilej pentru sportivii noștri de a-și demonstra încă o dată clasa”. Sezonul se va încheia cu regata „Cupa de Toamnă”, programată în octombrie, în Capitală. Ambițiile velierilor Electricii sunt și mai mari în ceea ce privește această întrecere. „După ceea ce am realizat în acest an, avem toate motivele să mergem la București cu gânduri mari, cu dorință de victorie. Apoi, sportivii vor demara pregătirile nespecifice - teoretică, tactică și fizică. Totodată, ei vor fi pregătiți și de psihologul sportiv Elena Onciul”, a spus Laurențiu Boicenco. Performanțele contabilizate de CS Electrica în 2011 sunt remarcabile. Vorbind despre întrecerile internaționale, la concursul de la Alexandroupolis (Grecia), cei cinci sportivi care au compus lotul clubului constănțean s-au comportat foarte bine, având în vedere valoarea adversarilor. De asemenea, la Jocurile Balcanice de la Izmit (Turcia), CS Electrica a avut în lotul național șase sportivi la clasele Optimist Laser Standard și Radial, precum și la clasa 470. Aceștia au făcut față campionatelor balcanice în pofida valorii deosebite a sportivilor din Turcia, Grecia și Bulgaria. Totodată, este de remarcat ascensiunea juniorilor de la clasa Optimist, Ion Vlad și Luana Boicenco, care, la doar 10 și respectiv 8 ani, au reușit să obțină medalii la campionatele naționale, ei fiind și membri ai lotului național la clasa Optimist. Trebuie menționat efortul deosebit depus de antrenorii clubului, Constantin Vlădescu și fiica acestuia, Elena Vlădescu, oameni care au stat în spatele performanțelor amintite. De asemenea, o imensă contribuție la aceste rezultatele o are Robert Penciu, membru în conducerea CS Electrica, el însuși fost sportiv de performanță (primul campion la clasa Optimist pe care l-a avut Constanța). Penciu a sprijinit atât material, cât și moral sportivii clubului de-a lungul sezonului estival, fiind mereu alături de președintele clubului, ing. Gheorghe Berbec, și de președintele secției yachting și antrenorul principal, Laurențiu Boicenco. Dar performanțele clubului nu trebuie să ascundă și dificultățile cu care acesta se confruntă. Conducerea CS Electrica face eforturi deosebite pentru a asigura baza materială pentru pregătirea sportivilor în vederea obținerii marii performanțe. Cu eforturi susținute, s-a reușit achiziționarea unei remorci de ambarcațiuni, precum și a unei șalupe de asistență de o calitate deosebită, cu ajutorul cărora se pot transporta bărcile la concursuri interne și externe și se poate asigura, la cel mai înalt nivel, securitatea sportivilor pe apă. În plus, se muncește asiduu pentru a iniția în tainele sportului cu vele cât mai mulți copii. Astfel, în fiecare week-end, la sediul clubului Electrica de la Lacul Siutghiol, se organizează selecții pentru copii, atât băieți, cât și fete, cu vârstele cuprinse între 8 și 10 ani. Marian NEDELEA