Pavliucenkova a câștigat titlul la Monterrey

Ştire online publicată Luni, 10 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pavliucenkova (16 WTA) a câștigat pentru a patra oară în carieră turneul mexican, după edițiile din 2010, 2011 și 2013, în timp ce Kerber este în căutarea primului său titlu din acest an.''Este un loc special pentru mine, pentru că aici am câștigat primul meu titlu'', a explicat rusoaica dominația de la Monterrey.Kerber a mai fost învinsă de Pavliucenkova în finală la Monterrey, în 2013.Deși a urcat pe primul loc în clasamentul mondial, Kerber datorează acest lucru mai mult absenței americancei Serena Williams din circuit decât rezultatelor sale bune. În acest an, germanca nu a trecut de optimile de finală la Australian Open, s-a oprit în optimi la Indian Wells și în sferturi la Miami, iar în clasamentul WTA Road to Singapore (pentru Turneul Campioanelor) se află pe locul 11.