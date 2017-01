Pavel, eliminat din primul tur la US Open

Ştire online publicată Vineri, 04 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismenul constănțean Andrei Pavel (34 de ani) a ratat calificarea în runda secundă a turneului de Mare Șlem US Open, după ce a pierdut partida din runda inaugurală, cu americanul Robby Ginepri, scor 7-5, 2-6, 4-6, 0-6, după două ore și zece minute. US Open a fost ultimul Mare Șlem la care a participat Andrei Pavel, care a anunțat că se va retrage din carieră la finele acestui an. Din cei opt reprezentanți pe care i-a avut România în proba de simplu, doar Sorana Cârstea a reușit să se califice în turul doi, iar ieri a depășit și această fază, prin victoria cu 6-4, 5-7, 6-4 din meciul cu Stephanie Dubois (Canada).