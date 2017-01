Patru titluri de campioane pentru CS Tae Keon Hârşova

În Germania, Park Cup la Taekwondo WTF

Patru titluri de campioane pentru CS Tae Keon Hârșova

Sportivii de la CS Tae Keon Hârșova au câștigat șapte medalii la Park Cup la Taekwondo WTF, competiție internațională desfășurată, zilele trecute, în Germania, la Sindelfingen. Campioane au devenit Maria Liliana Mircică (junioare A, - 44 kg), Bianca Funieru (junioare A, + 68 kg), Andreea Oancea (junioare C, - 41 kg) și Ștefania Stan (junioare C, - 30 kg), Marius Vînă s-a clasat pe locul secund la categoria juniori B, - 45 kg, în timp ce Mihaela Micu (junioare B, - 47 kg) și Robert Cătălin Malanca (juniori C, - 38 kg) și-au trecut în palmares câte o medalie de bronz. La turneu, au mai participat alți patru practicanți ai artelor marțiale legitimați la clubul din Hârșova - Adrian Stalide (juniori A, - 63 kg), Gabriel Ifrim (juniori C, - 35 kg), Claudia Cheval (junioare C, - 32 kg) și Maria Aiftincai (juniori C, - 30 kg) -, dar aceștia n-au prins podiumul. „11 dintre componenții delegației României provin de la clubul nostru, iar mai mult dintre jumătate dintre ei au cucerit medalii. Este o performanță deosebită și vreau să îi felicit pe copii pentru evoluția lor, pentru modul cum au luptat și au reprezentat România”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Tae Keon Hârșova, Zainea Mircică.