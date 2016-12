Patru medalii pentru constănţeni la CN de Qwan Ki Do

Patru medalii pentru constănțeni la CN de Qwan Ki Do

Sala Sporturilor din Constanța a găzduit, în zilele de 16 și 17 aprilie, a XXVI-a ediție a Campionatelor Naționale de Qwan Ki Do destinat juniorilor și seniorilor. Competiția a fost organizată de Federația Română de Arte Marțiale, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.La startul competiției, au fost prezenți 253 de sportivi legitimați la 23 de cluburi din 16 orașe ale României, printre care și județul Constanța, care a participat cu trei cluburi - Aurora 23 August, Guom Constanța și Hung Constanța. Cele mai bune rezultate le-a obținut Aurora 23 August, pregătită de Daniel Avasilcăi, club care a izbutit să cucerească patru medalii: una de aur, una de argint și două de bronz, în probele tehnice (Thao Quyen).Cea mai bună performanță a fost medalia de aur câștigată de Andrei Vornicu, la categoria 16-17 ani, după o finală disputată în compania colegului său de club Adrian Marin, care a trebuit să se mulțumească doar cu argintul. Podiumul a fost completat de un alt sportiv de la Aurora 23 August, Alexandru Fotache, iar la categoria 40-54 ani feminin, Elena Avasilcăi a adus în palmaresul clubului încă o medalie de bronz.„Sunt foarte mulțumit de ceea ce am reușit, sunt patru medalii foarte valoroase, care ne încununează munca depusă în decursul ultimilor ani. Aș vrea să mulțumesc Federației Române de Arte Marțiale, Direcției Județene pentru Sport și Tineret, pentru organizarea excelentă de la această competiție, dar și Primăriei 23 August, care ne-a sprijinit în fiecare moment al activității noastre”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Aurorei 23 August, Daniel Avasilcăi.