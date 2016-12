Patru jucători de la Steaua vor fi daţi afară după înfrângerea de aseară!

Patru jucători de la Steaua vor fi dați afară după înfrângerea de aseară!

Ştire online publicată Joi, 01 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, după eliminarea din optimile de finală ale Cupei României - Timișoreana, că această competiție nu era primordială pentru formația "roș-albastră", dar vor fi eliminați patru jucători, informează realitatea.net."Noi am dominat fără să avem titularii în teren. Nu am avut nicio emoție, pentru că nu m-a interesat. Mă interesează campionatul și cupele europene, dar vroiam să câștigăm și Cupa României. Cupa României nu era un obiectiv primordial pentru noi. Tănase și Chipciu au intrat doar ca să se antreneze. Dumitraș n-are ce căuta la Steaua, e depășit. Filip e bun la echipe mici, la formații mari nu poate. Rocha e varză, nu e de Steaua, iar lui Bălan îi place să danseze pe teren, face pe manechinul. Pe Dumitraș îl dau înapoi la Piatra Neamț, iar Filip poate rămâne să fie de umplutură că nu are salariul mare. Mihai Costea a fost extraordinar. Puteam să câștigăm meciul ăsta, dar nu am putut face decât trei schimbări", a spus Becali la Gsp TV.Formația Steaua a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale Cupei României-Timișoreana, după ce a fost învinsă, în deplasare, de Concordia Chiajna, în urma executării loviturilor de departajare, scor 4-3.