Patronul Farului spune că jucătorii aruncă vina pe problemele financiare pentru neputinţa lor

Patronul Farului spune că jucătorii aruncă vina pe problemele financiare pentru neputința lor

La revenirea, sâmbătă seară, de la Botoșani, fotbaliștii Farului au prezentat o listă cu problemele cu care se confruntă clubul și care, spun ei, au o contribuție importantă la parcursul slab al echipei. Patronul Giani Nedelcu este de părere însă că jucătorii nu fac altceva decât să acopere neputința lor din teren cu problemele financiare. Sâmbătă seară, după ce au coborât din autocar, jucătorii s-au strâns în holul clubului și au delegat pe unul dintre ei să citească o listă cu probleme, cerând ziariștilor să nu-i dea numele „oratorului”, dar menționând că toți își asumă cele redactate. Jucătorii acceptă că, împreună cu antrenorii, sunt vinovați pentru rezultate, dar cred că noii patroni, „care au dezinformat opinia publică și suporterii în ce privește aspectele financiare ale clubului”, poartă vina cea mai mare. „Marinarii” s-au plâns că nu și-au primit banii de 2-3 luni, iar, pentru că nu au plătit chiriile, unii dintre ei riscă să fie dați afară din case. Potrivit jucătorilor, restanțe salariale există și la corpul tehnic, și la membrii celorlalte staff-uri ale primei echipe. De asemenea, fotbaliștii spun că nu au asigurări medicale, un fundaș care s-a accidentat la începutul campionatului fiind nevoit să-și plătească singur operația și recuperarea. Jucătorii sunt nemulțumiți și de valoarea primelor de joc, „cele mai mici din Liga a II-a”, care nu se ridică la nivelul obiectivului pe care-l are Farul. „Marinarii” cred că nu beneficiază de condiții de promovare și cer să li se spună dacă se mai dorește sau nu accederea imediată în prima ligă. Fotbaliștii spun că toate aceste probleme le afectează randamentul și le iau gândul de la fotbal. Jucătorii Farului nu vor ca această luare de poziție să fie interpretată ca o diversiune, ca un alibi al lor, dar nici nu le convine ca, în urma rezultatelor de până acum, toate oalele să se spargă numai în capul lor. În final, acțiunea fotbaliștilor a căpătat accente de șantaj, „marinarii” spunând că, dacă antrenorul Marius Șumudică va fi demis, ei nu se vor mai prezenta la antrenamente, cu orice risc. De asemenea, dacă unii jucători vor fi excluși din lot, restul fotbaliștilor vor părăsi echipa. Turul de campionat este ratat Este adevărat, noii investitori s-au angajat prin contract să țină plățile la zi (la jucători, antrenori și personal tehnic), ceea ce, din păcate, doar în parte au reușit, însă nici fotbaliștii și antrenorul Șumudică nu i-au ajutat, nu i-au obligat, prin mobilizarea și prestația din teren, să-i remunereze la timp. Noii investitori ai clubului au mers pe mâna lui Șumudică, au avut încredere în el, dar, prin această demitere, recunosc că alegerea tehnicianului a fost greșită. Poate că, având argumentul unui parcurs fără greșeală spre Liga 1, patronii ar fi convins și alți sponsori sau administrația locală să le vină alături. Dar așa, cu un tur de campionat ratat, pe care nici măcar schimbarea lui Șumu-dică sau achitarea banilor în avans, chiar și până în decembrie, nu îl mai salvează, cine să vină? „De ce nu pomenesc și de contractele pe care le au?” Patronul Farului, Giani Nedelcu, este de părere că jucătorii aruncă neputința lor din teren pe problemele financiare și că, printre ei, sunt unii care instigă. „Cred că, prin prestația lor din teren, anumiți jucători nu vor să promoveze. Au o vârstă avansată și au văzut că nu pot face față la Liga 1, îndrumându-i și pe alții pe un drum greșit”, a spus Nedelcu, pentru „Cuget Liber”. Finanțatorul clubului le cere fotbaliștilor să-și justifice banii prin prestația lor. „Să joace, iar banii vor veni singuri. La prestația lor nu se uită? Sunt cumva dintre acelea cu banii înainte? Când au jucat, au primit imediat banii, vezi primele cu Giurgiu și Sportul. Aruncă neputința sau rea-voința lor din teren pe problemele financiare. Sunt datorii, într-adevăr, dar nu drastice, la nivelul spus de ei. Jucătorii se plâng că au prime mici, dar de multe contracte de ce nu spun, că sunt cele mai mari din Liga a 2-a și la nivelul a jumătate din echipele de Liga 1? Chico are 6.600 de euro pe lună și face doar act de prezență la meciuri. Vlas are 2.500 de euro. Cu el am renegociat și i-am transformat salariul din dolari în euro, în condițiile în care contractul i se reducea cu 50%. În plus, a luat o primă de reinstalare de 5.000 de euro”, a arătat Nedelcu. „Unora la place 1-4 final și egal la pauză” Patronul Farului l-a criticat pe Adrian Vlas și pentru golurile primite, la Botoșani încasând două de la mare distanță. „Am impresia că lui Vlas îi plac rezultatele de 4-1. La Botoșani, în minutul 93, era 3-1, iar Vlas a făcut un penalty stupid, care a dus scorul la 4-1. De aceea a luat el acele goluri, că nu sunt plătiți maseurul și cizmarul? Acesta din urmă nu a plecat el, ci a fost dat afară din club, definitiv, în urma unui incident pe care l-a produs. Anumitor jucători le cam plac rezultatele de 1-4 și egal la pauză. Nu cumva umblă pe la alte prostii? Voi avea o discuție cu întreg lotul, mâine (n.n. - astăzi), iar dacă ei zic că nu se mai prezintă la antrenamente, să-și asume răspunderea. Spun că îi sunt loiali lui Șumudică, dar cum? Nu își dau seama că, dacă joacă prost, îl nenorocesc și pe el, ca antrenor?”, s-a întrebat Nedelcu.