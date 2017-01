Patronul clubului de box Mira a ridicat un parc la Runcu, pe locul casei sale părinteşti

Patronul clubului de box Mira a ridicat un parc la Runcu, pe locul casei sale părintești

Mircea Iacob, patronul clubului de box Mira Agigea, a inaugurat, vineri, la Runcu, satul său natal, un loc de joacă pentru copii. La festivități au participat notabilități locale și oficiali ai DSJ Constanța. Mircea Iacob a promis că va construi la Runcu și un teren de fotbal. Locul de joacă, cu tobogane, leagăne și balansoare, a fost amenajat pe un teren de 4.500 mp al familiei Iacob, cel pe care a fost amplasată gospodăria unde s-au născut și au copilărit Mircea și cei patru frați ai săi. Săptămâna viitoare, Iacob va ceda acest teren Satului Runcu. „Am crescut pe acest loc, aici a fost casa părintească și am avut ambiția ca tocmai aici să ridic acest parc. Acum un an, la sfințirea bisericii, am trecut pe la acest loc și l-am văzut plin de cucută și bălării. În sat, mulți comentau că cine a stat aici s-a ajuns și a părăsit locul. Atunci mi-a venit ideea să ridic ceva pentru Runcu. Având în vedere că în zonă e pericol de inundații - chiar și casa noastră a fost dărâmată de viitura din 1985 -, nu am putut face decât un parc. Vreau să-i ajut pe cei mici să aibă unde să se joace. Investiția e a mea în totalitate, dar m-a sprijinit și Primăria, cu iluminatul, băncuțe și alte utilități”, a declarat Mircea Iacob. Patronul clubului Mira este cetățean de onoare al comunei Pantelimon, cea de care aparține Runcu. Cu implicări financiare în multe sporturi din Constanța (box - Mira, handbal - Hidrotehnica, rugby - CFR, atletism, fotbal - Jandarmii Dorobanțu), Mircea Iacob, fost campion național de juniori cu FC Farul, a achiziționat echipament pentru echipa de fotbal din Pantelimon și a promis că va amenaja la Runcu și un teren de fotbal. La inaugurarea de vineri, au participat, pe lângă copii și oameni ai satului, primarul Vasile Neicu, directorul DSJ Constanța, Elena Frîncu, și Emil Ionescu, consilier sport DSJ. „Activitatea de loisir este importantă pentru copii. Sunt impresionată de ce a făcut Mircea Iacob aici, o lucrare la care suntem și noi parteneri. Mircea, un mare iubitor al sportului, știe să dăruiască”, a declarat și Elena Frîncu. Rană încă deschisă Mircea Iacob este în continuare supărat că boxerul Ionuț Gheorghe s-a transferat de la Mira, unde a crescut și s-a consacrat, la CS Farul, în februarie 2007. „Îi urez mult succes, să dea Dumnezeu să ia o medalie la JO de la Beijing, iar sfaturile să i le dea clubul la care este acum. Dacă mai sunt supărat pe el? Dumneavoastră ce credeți? Poate să se închidă rana asta? Nu are rost să comentăm”, a declarat Iacob.