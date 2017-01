Pătraşcu - la echipa a doua, Vlas şi Barbu - amendaţi. Conducătorii ameninţă şi cu blocarea primelor

Farul a luat măsuri după eșecul umilitor (1-4) cu Concordia Chiajna

Pătrașcu - la echipa a doua, Vlas și Barbu - amendați. Conducătorii amenință și cu blocarea primelor

Înfrângerea rușinoasă de pe teren propriu cu Concordia Chiajna (1-4) nu a rămas fără urmări la Farul. Trei jucători au fost sancționați, sub diferite forme, iar restul „marinarilor” au fost atenționați. De asemenea, la prima evoluție la fel de slabă ca cea de vineri seară, fotbaliștii vor spune adio primelor până la finele anului. În urma hotărârilor de ieri ale Consiliului Director al FC Farul, fundașul Florin Pătrașcu a fost trimis pe termen nelimitat la echipa secundă și amendat cu 1.000 de lei, pentru comportare nesportivă la meci (a fost acuzat că a înjurat spectatorii) și pentru nerespectarea sarcinilor de joc. Florin a și efectuat, ieri, primul antre-nament cu Farul II. Portarul Adrian Vlas și un alt stoper, Ion Barbu, căpitanul echipei, au primit un ultim avertisment și au fost amendați cu câte 1.000 de lei, pentru nerespectarea sarcinilor de joc. În colimator au fost luați și ceilalți fotbaliști care au evoluat în partida cu Concordia Chiajna, însă aceștia au scăpat numai cu o atenționare. Totodată, tuturor jucătorilor din lot li s-a transmis că, dacă vor mai avea un comportament ca cel de la înfrângerea cu Chiajna, li se vor bloca primele până la finele turului. Suma de 1.000 lei este exact valoarea primei pe care „marinarii” au încasat-o pentru victoria de la Giurgiu, restul până la 1.500 lei urmând a fi virat la finele cam-pionatului, dacă echipa promovează în Liga 1. Pedepsele erau și mai dure Inițial, se vorbea că, după episodul de tristă amintire Chiajna, vor fi trimiși la echipa secundă mai mulți jucători, însă, în final, a fost „exilat” doar Pătrașcu. La Farul II se mai pregătesc doi jucători aflați, până de curând, la formația mare, Gosic și Rastovac. „Era normal să se aplice niște sancțiuni după o astfel de evoluție și după acest rezultat, care a produs o profundă mâhnire întregului Consiliu Director și, în primul rând, spectatorilor, care veniseră în număr destul de mare la acest prim joc oficial al Farului pe teren propriu. De la finele meciului și până acum, Consiliul s-a întrunit de mai multe ori. La un moment dat, măsurile erau foarte dure, dar pe parcursul zilei de ieri (n.n. - luni), azi-noapte și azi (n.n. - ieri) dimineață, la ultima discuție în Consiliu, sancțiunile s-au mai îmblânzit”, a declarat Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului. La încă o greșeală, vor plăti cu postul Antrenorul principal Marius Șumudică apreciază că măsurile sunt destul de aspre. Tehnicianul a dezavuat comportamentul lui Pătrașcu, dar a spus că le dă credit în continuare lui Vlas și Barbu. Mai mult ca sigur, cei doi vor rămâne titulari pentru meciul de la Brănești, statut pe care și-l vor pierde însă la prima greșeală. „Pătrașcu m-a supărat foarte tare. Nu sunt de acord să înjuri publicul, indiferent de ce se întâmplă. Și pe mine m-au înjurat fanii, m-au apostrofat, dar nu am ripostat similar. Am încercat să mă fac înțeles. E părerea lor, au plătit biletul, îi respectăm. Fiecare are o opinie. Eu încerc pe cât posibil să aduc publicul la stadion, iar cu astfel de manifestări îl îndepărtăm. În legătură cu Vlas și Barbu, am nevoie de ei, pentru mine rămân în același lot, însă, în momentul în care consider că au greșit încă o dată, probabil că vor plăti cu postul din echipă”, a spus Șumudică.