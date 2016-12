Pasionat de ciclism? VINO ŞI TU ÎN ECHIPA DOBROGEI

Pasionat de ciclism? VINO ȘI TU ÎN ECHIPA DOBROGEI

În plus, clubul organizează și cursuri de inițiere pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, dar la antrenamente este așteptată orice persoană pasionată de ciclism, indiferent de vârstă.„Am hotărât că este timpul să repunem pe tapet ciclismul de performanță în Constanța. Până la 10 ianuarie așteptăm ca orice copil îndrăgostit de acest sport să ia legătura cu noi, iar de pe 14 ianuarie vom începe pregătirea pentru că în primăvară să știm exact componența echipei. Am dori ca atât echipa de fete cât și cea de băieți să includă câte 8 cicliști. Suntem într-un regres enorm și acum a venit timpul să ne unim forțele și să scoatem din nou în față ciclismul românesc”, a declarat președintele Bilal Constanța, Victor Bănescu.Clubul Bilal pregătește un an 2017 cu extrem de multe concursuri. Astfel, singurul club profesionist din Dobrogea va organiza două ediții ale Cupei Mării Negre pentru copii și tradiționalul Tur al Dobrogei pentru seniori, dar și alte curse interesante.