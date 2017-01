Paşcovici a solicitat să revină la Farul, însă acum e prea târziu

Pașcovici a solicitat să revină la Farul, însă acum e prea târziu

Fundașul stânga Cosmin Pașcovici, fost fotbalist al Farului, și-a exprimat, vineri, dorința de a reveni la echipă, însă, după a spus Ion Marin, solicitarea sa a venit foarte târziu, după ce „noi ne-am făcut deja calculele”. Între „Pașco” și Farul au existat tratative și în vacanța de iarnă, dar cele două părți nu au căzut atunci de acord. „Pașcovici e liber de contract. Din păcate, vine foarte târziu. Noi am discutat cu el și cu ceva timp în urmă. Putem spune că, în acea perioadă, a cochetat într-un fel cu Farul. Ne-a spus atunci că are și alte oferte, că și-a depus memoriu și, dacă va fi jucător liber, are pretențiile lui. A vrut să plece prin Ungaria, i s-a promis că va fi dus în Rusia și, până la urmă, în această dimineață (n.n. - vineri), a venit să solicite Farul. Eu nu știu ce pregătire a făcut și pe unde, dar, la ora actuală, Farul și-a făcut calculele”, a explicat „Săpăligă”.