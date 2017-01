„Partida cu Germania mi-a dat încredere“

Partida de la echipa națională de juniori la care Cosmin ține cel mai mult e una oficială cu Germania, din martie 2008. „Nemții ne conduceau cu 1-0, iar eu am egalat în ultimul minut de joc. În primele două meciuri, nu jucasem și eram dezamăgit. Dar s-a ivit această șansă, pe care am fructificat-o și am dovedit că merit să joc titular la lot. Acest meci m-a marcat foarte mult. Practic, m-a împins și mi-a dat încredere”, spune Matei.