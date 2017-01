Pariul profesorului Neagu! "Pot face din Valeriu un pilot de talie internaţională"

Pariul profesorului Neagu! "Pot face din Valeriu un pilot de talie internațională"

Chiar dacă suntem în plin sezon estival, nu trebuie să îi neglijăm pe protagoniștii sporturilor de iarnă. În această perioadă, ei se pregătesc conștiincios, acumulările - în special fizice - dobândite vara fiind foarte prețioase în vederea competițiilor care vor urma în noua stagiune.Unul dintre tinerii practicanți ai sporturilor de iarbă se antrenează de zor, zilele acestea, la Constanța. La numai 19 ani, Valeriu Ioan Iubu se anunță o mare speranță a bobului românesc, iar perspectiva i s-a deschis larg în special din momentul în care a fost legitimat la CSSI Mamaia.„Valeriu se numără printre primii sportivi pe care i-am adus la clubul nostru. Este un tânăr pilot cu mult talent, care vine din sportul de performanță, practicând până acum schiul alpin. De altfel, în Bușteni, familia Iubu este una cu tradiție în sporturile de iarnă. I-am remarcat îndemânarea în conducerea bobului, are calitățile necesare, dovadă faptul că, la numai 17 ani, a devenit campion național de tineret și vicecampion național de seniori. Din păcate, din motive personale, a întrerupt pregătirea timp de un an. Acum, după ce a terminat liceul din Bușteni, are timp suficient pentru a se dedica sportului de performanță”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Paul Neagu, președinte al CSSI Mamaia și antrenor al lotului național feminin de bob al României.Așadar, de trei săptămâni, Valeriu Iubu se antrenează de zor la centrul Sport Forum de la Constanța, sub atenta supraveghere a profesorului Neagu. Pregătirea este una în care accentul se pune pe factorul fizic.„Lucrăm mult în sala de forță: exerciții, haltere, folosim tot arsenalul pentru a-i îmbunătăți calitățile fizice. Sunt convins că poate deveni un pilot pentru lotul național al României, pe măsura talentului pe care îl are. Una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a accede în circuitul internațional al piloților este să își îmbunătățească timpii de start, în acei 50 de metri care, în bună măsură, fac diferența”, a mai spus Paul Neagu.Una dintre marile dorințe ale tehnicianului constănțean este aceea de a dezvolta clubul pe care l-a înființat în primăvară.„CSSI Mamaia este cel mai tânăr club sportiv constănțean, care a pornit la drum cu obiective clare și îndrăznețe. Vrem să facem performanță, să punem Constanța pe harta sporturilor de iarnă, ceea ce ar putea părea bizar pentru cei nefa-miliarizați cu acest fenomen. Am mai spus-o și o repet. Nu avem nevoie de munți sau de pârtii pentru a deveni experți în bob. Ne putem antrena foarte bine pe circuitele de tradiție din Europa, unde, de altfel, se și organizează marile turnee internaționale. Important este să fim susținuți și pentru acest lucru vrem să atragem în clubul nostru cât mai mulți membri cu implicare financiară. Este și o bună șansă pentru firmele constănțene de a-și face publicitate la cel mai înalt nivel, pentru că turneele de iarnă sunt unele elitiste. Personal, sunt deschis la orice colaborare, cei care sunt pasionați de sporturile de iarnă și pot susține activitatea sunt așteptați să se alăture într-un proiect reciproc avantajos”, a explicat profesorul Neagu.