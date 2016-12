Pantelis Kapetanos crede că România are prima șansă în meciul cu Grecia

Ştire online publicată Duminică, 07 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționata României are prima șansă în meciul cu Grecia, din preliminariile Campionatului European 2016, crede fostul atacant stelist, Pantelis Kapetanos. „Este un joc dificil pentru naționala noastră, care trebuie să trateze cu maximă seriozitate meciul cu România. Am vorbit cu cei de acolo și știu sigur că ei vin doar la victorie, pentru cele trei puncte. Ei vor da totul pe teren, mai ales că n-au uitat ce s-a întâmplat anul trecut când i-am eliminat din drumul spre Mondiale”, a declarat grecul, citat de DigiSport. Forța principală a României este grupul, unitatea echipei. În plus, ei sunt mai legați decât noi și au avut parte și de mai multă liniște, nu cum a fost la noi după Cupa Mondială. Românii vor juca deschis, nu se vor bloca, pentru că au venit să câștige, deci vor ataca. Vor evolua agresiv, mai ales în zona mediană. Este o echipă tehnică, așa că noi trebuie să știm cum să-i blocăm și să acționăm pe contraatac. Am petrecut șase ani fantastici acolo, într-un campionat care are un nivel peste cel al nostru, de altfel, românii sunt cu un nivel peste noi“, a declarat Pantelis Kapetanos.