Pandurii ameninţă HCM-ul

Liga Națională de handbal masculin, etapa a 11-a

Pandurii amenință HCM-ul

Sâmbătă, se desfășoară partidele etapei a 11-a a Ligii Naționale de handbal masculin, iar ambele formații dobrogene participante în competiție - HCM Constanța și CSM Medgidia - evoluează în fața propriilor suporteri. Derby-ul marilor orgolii în Liga Națională de handbal masculin are loc, sâmbătă, la Sala Sporturilor, unde, de la ora 18, HCM Constanța primește vizita Pandurilor Târgu Jiu. La o primă analiză a liniilor de clasament (gazdele - 2, 16 p; oaspeții - 11, 7 p), s-ar crede că singura problemă va fi doar cea a diferenței de pe tabelă. Însă, nu trebuie uitat că, pe banca Pandurilor, se află Vasile Stângă, fostul tehnician al vicecampioanei promițând că va face tot ceea ce îi stă în puteri pentru a încurca HCM-ul și a le da o palmă morală celor care i-au pus bețe-n roate în timpul mandatului său. Constanța este obligată să câștige, pentru a reveni pe primul loc, deținut momentan de UCM Reșița (18 p), așa că Zoran Kurteș are un plus de presiune suplimentar. ### La rându-i, CSM Medgidia (9, 9 p) dispută un meci pe viață și pe moarte, tot sâmbătă, dar de la ora 11, pe teren propriu, în compania Bucovinei Suceava (7, 10 p). Ambele formații au drept obiectiv calificarea în cupele europene, niciuna n-a sclipit în debutul stagiunii, așa că jocurile directe vor conta foarte mult în economia campionatului. Antrenorul Medgidiei, Ion Crăciun, și-a băgat elevii în ședință, explicându-le că, pentru a obține cele două puncte, trebuie să fie foarte atenți în apărare, iar în atac, să nu se mai joace cu ocaziile, pentru că fiecare gol poate fi decisiv. Celelalte partide ale rundei: HC Odorhei - Steaua București, U Cluj - Poli Timișoara, CS H&V Pitești - Știința Bacău, HC Minaur Baia Mare - Dinamo București. Meciul CSM Oradea - UCM Reșița 32-41 s-a jucat vineri, în avans.