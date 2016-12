Pană a plecat de la FC Farul. Revine Sdrobiş?

2

Nu cred ca Lica e chiar atat de prost pe cat pare...

Lica ar vrea 6.000 de suporteri la meciurile Farului!? Sa zica merci ca vin si 100 de insi in mizeria aia de stadion si sa vada niste ametiti pe post de fotbalisti la Farul... O fi Marcel Lica chiar asa de prost pe cat da de inteles? Ati vazut cu totii meciul de la Gelsenkirchen dintre Schalke 04 si Steaua. Au 55.000 de spectatori meci de meci acasa, un stadion adevarat in care lumea buna vine ca la teatru si sta confortabil in scaune plusate, incurajand o echipa competitiva. Clubul castiga 2 milioane euro la fiecare meci de acasa, 1,4 milioane din bilete, restul din... bere! Gersenkirchen este un oras mai mic decat Constanta... Sa fie Marcel Lica chiar asa de prost incat sa nu inteleaga fenomenul fotbalistic din Constanta? Dar Giani Nedelcu? Eu cred ca ambii se mint si traiesc in minciuna. Noi nu!