Palatul Copiilor Constanţa, campioană naţională la şah clasic

6

wow

Marian Zaim aceelasi GUNOI de om ai ramas, hai sa-ti explic de ce esti un Gunoi. 1.Ieri am jucat sah la City Park la pensionari cu taicasu lui Florin . 2. Stii foarte bine ca este o coincidenta de nume si ca nici Florin nici taicasu nu au locuit vreodata in Bucuresti. 3.Acum esti si travestit , din marian ai devenit Adrian . Bine bai Adriene is sa aratam la lume cum poti fii gasit mai ales ca acum predai si lectii de sah la copii , a ajuns o pocnitoare ca tine sa antreneze copii ma? Stiu parintii la copiii aia cat de Bolnav esti ? Deci Marian travestit in Adrian poate fii gasit la tel 0723 538 871 si pe yahoo messenger : zmarian2009 Mariane sau mai nou Adriane ai promis de la mine un cap in gura si de la nea Vasile cand il vezi sai explici cum de e in viata si mai ales de ce mananci tu rahat despre el si despre Florin. De la Florin ai promis un mare scuipat , de fapt o mare flegma pe capatzana ta de porc.