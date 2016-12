Şpagă la Callatis - FC Farul? Bani mai mulţi pentru arbitri!

Ion Crăciunescu aruncă "bomba"

Șpagă la Callatis - FC Farul? Bani mai mulți pentru arbitri!

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Ion Crăciunescu, a declarat, ieri, că arbitrul partidei Callatis - FC Farul (4-0), Ciprian Amarandei, i-a spus că, la final, a primit în vestiar plicul cu baremul, dar în interior erau mai mulți bani decât ar fi trebuit.„Centralul și unul dintre asistenți au găsit bani în plus, 500 de lei, iar amândoi au înapoiat banii”, a afirmat șeful CCA, care a adăugat că nu crede că a fost vorba despre vreo greșeală, deoarece delegatul echipei din Mangalia i-ar fi spus centralului: „Bagă banii acolo, lasă, că așa e bine!”.În replică, președintele clubului Callatis Mangalia, Neculai Tănasă, ne-a declarat că nu are nicio îndoială în privința faptului că la mijloc este vorba de o greșeală: „Fără doar și poate, este o greșeală, așa cum a fost și altă dată, când s-au pus mai puțini bani în plic”.La rândul său, președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, legat de afirmația făcută de președintele CCA, că este convins de faptul că la mijloc este o greșeală: „Cu siguranță e vorba de o greșeală! Astfel de erori pleacă de la contabilitate”.Altfel, Lică a precizat că nu mai vrea să se gândească la ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă și că ceea ce contează acum este victoria în partida din ultima etapă a turului cu CSMS Iași.„Am șters totul cu buretele! Ce-a fost a fost! Acum, important este să câștigăm meciul cu CSMS Iași, pentru o clasare onorabilă și pentru a putea să sperăm la vremuri mai bune”, a spus Lică.Încredere pentru ultima partidă din turMarcel Lică a menționat că adversara din ultima etapă a turului, CSMS Iași, este o echipă care trebuie tratată cu maximă serio-zitate:„CSM Iași este o echipă cu pretenții, o echipă cu experiență în Liga I, cu un antrenor bun. Trebuie să fim foarte atenți. Ne așteaptă o confruntare extrem de dificilă, însă și ei au probleme. Am încredere că, jucând acasă, ne putem impune.”Partida FC Farul - CSMS Iași, contând pentru etapa a XV-a a Ligii a II-a, Seria I, este programată sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 12.00.