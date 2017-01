Păcuraru a revenit la Farul, Mala - trimis la Farul II

Mijlocașul la închidere Vasilică Păcuraru se pregătește din nou, de ieri, cu prima echipă a Farului. Tânărul de 21 de ani fusese împrumutat la începutul sezonului la divizionara secundă Delta Tulcea, însă a revenit în această iarnă la Constanța. Cât timp Farul a fost în pregătire în Turcia, fotbalistul s-a antrenat cu Farul II, evoluând și în câteva partide de verificare ale „rechinilor mici”. Ieri a bifat primul antrena-ment sub comanda antrenorului Ion Marin. „În actul de împrumut către Delta, exista o clauză prin care îl puteam chema oricând înapoi. Vasile se va antrena de acum înainte cu echipa mare. Vrem să-l repunem în circuit”, a declarat „Săpăligă”. „Mă bucur că sunt din nou la echipa mare a Farului. Vreau să mă pregătesc foarte bine, pentru a se putea conta pe mine”, a spus și Păcuraru, pentru „Cuget Liber”. Dacă Vasilică a trecut de la Farul II la Farul, fotbalistul din Guinea-Bissau Muhamed Lamine Jabula Sano „Mala”, a făcut pasul invers. Titular în tur la Farul, Mala are o scădere de formă semnificativă în prezent, nemaiputând intra în vederile antrenorilor. „În acest moment, Mala nu ne poate ajuta la prima formație. Dacă își va găsi echipă, suntem de acord să îi dăm drumul să plece”, a spus Ion Marin, care nu l-a oprit pe Mala în primii 18 la jocul cu Gloria Buzău. Nemulțumit de acest statut, jucătorul și-a exprimat dorința de a pleca de la Farul. Ion Marin nu se mai bazează nici pe mijlocașul Florin Lungu, după ce acesta a refuzat să-și prelungească înțelegerea cu Farul, scadentă la finele acestui sezon. Florin se pregătește la Farul II în momentul de față și dorește să-și întrerupă contractul cu Farul, însă, până acum, nu a căzut de acord cu clubul în privința condițiilor rezilierii. La Farul II este și atacantul camerunez Dani Chigou, gruparea constănțeană încercând rezilierea contractului său. Constantin Gache: „Vreau mai multă determinare” Președintele Farului, Constantin Gache, a declarat după egalul cu Gloria Buzău, că așteaptă mai multă determinare din partea „rechinilor”. „Vreau ca, în următoarele partide, jucătorii noștri să moară pe teren. Nu ne-am putut apropia victoria cu Buzăul pentru că băieților le-a lipsit atitudinea. Aș fi vrut să nu am emoții la primul meu meci în calitate de președinte. Îmi pare rău că nu am putut concretiza numeroasele ocazii pe care le-am avut. Rezultatele etapei ne-au avantajat, dar este păcat că trebuie să așteptăm rezultatele contracandidatelor la retrogradare. Mini-returul este imprevizibil. Avem un campionat nebun, în care fiecare meci se poate termina cu orice scor. Nicio partidă nu este jucată dinainte”, a declarat Gache.