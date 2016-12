Dan Ignat:

„Păcat cu nu am bătut Viitorul“

Fostul fundaș central al FC Farul și al Viitorului, Dan Ignat, este de părere că actuala sa echipă, CF Brăila, trebuie să câștige meciul de pe teren propriu, cu Viitorul, încheiat la egalitate, 0-0, în etapa a 23-a a Ligii a II-a, seria întâi. „Păcat că nu am bătut. Viitorul nu ne-a surprins cu nimic. Am pierdut două puncte. Eu nu am privit partida ca pe o revanșă, m-a interesat doar victoria”, a declarat Ignat. Viitorul (antrenori, Cătălin Anghel și Norbert Niță) a jucat cu: C. Costea - M. Rusu, Ninu, Larie, Bică - A. Cârstocea (90+4, I. Călin), Benzar, Cristocea - Sin (64 Pantelie), Gavra (74 Al. Chirilă), A. Chițu. În clasament, echipa constănțeană ocupă locul patru, cu 36 de puncte.