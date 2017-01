Otvoş şi Gică Fentă ratează meciul din Giuleşti

Otvoș și Gică Fentă ratează meciul din Giulești

Farul are patru absenți cerți pentru meciul din Giulești: Otvoș, Daniel Florea, Florin Neaga (accidentați) și Vlas (în recuperare). Primul are tendinită pe aductori, Neaga se confruntă cu o ruptură a mușchilor ischiogambieri, iar Gică Fentă are probleme cu spatele. Vlas, ca și Florin Lungu, de altfel, va intra la program normal de săptămâna viitoare. În schimb, Nae, Nanu și Ștefan Ciobanu au evoluat ieri fără probleme, Nanu depășind durerile musculare pe care le avusese după primul antrenament de marți. „Albaștrii": Isleam - Barbu, Mala, Șchiopu, Maxim - Băcilă, Todoran, Pătrașcu, Gaston - Voiculeț - Guriță „Albii": Curcă - Farmache, Gheară, Larie, L. Florea - M. Nae, L. Mihai II, Gerlem - E. Nanu, Chigou, Șt. Ciobanu