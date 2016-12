Dennis Șerban, directorul tehnic al Farului:

„Ori nu putem, ori nu vrem“

Aceasta este concluzia la care a ajuns Dennis Șerban, directorul tehnic al Farului, după meciul de ieri. „Altă posibilitate nu există. Nu știu la care dintre cele două variante să mă gândesc. Prea multe nu sunt de spus”, a spus Dennis. „Clubul se află într-o situație dificilă, cum nu cred să mai fi fost. Ce se întâmplă aici e de nedescris. O dezorganizare totală. Dar lucrurile nu au cum să rămână așa. Am încredere că Farul își va reveni. Ne-am făcut de râs, dar mai sunt etape în care să încercăm să schim-băm această impresie. Trebuie făcută însă cât mai rapid, chiar și de mâine (n.n. - astăzi), o strategie pentru viitor”, a mai spus tehnicianul farist. În ciuda situației dificile în care a ajuns echipa, Dennis Șerban nu are de gând să renunțe. „Nu am vorbit cu patronii după meci, dar e cert că acest moment greu nu mă va face să plec. Eu nu am venit la Farul pentru bani, ci cu sufletul. Îi voi fi dator acestei echipe toată viața. Tot ce am, inclusiv familia, i se datorează Farului. Nu îmi pătez numele în acest moment la Farul, pentru că numele îl am datorită acestui club”, a completat Dennis. *** „Ne așteptam ca, după eșecul usturător de la Stejaru, Farul să fie cu moralul la pământ și să nu aibă mulți suporteri, care să pună presiune pe noi. Am câștigat și cu puțin noroc, la autogolul din care am deschis scorul. Farul nu este o echipă slabă, dar încrederea a părăsit-o, iar atmosfera din jurul formației nu e bună” Cristi Popovici, antrenor FC Botoșani