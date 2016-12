Oraşul Ovidiu va găzdui primul concurs de kickboxing al anului

Orașul Ovidiu va găzdui primul concurs de kickboxing al anului

Prima competiție din calendarul 2015 al Federației Române de Freestyle Kickboxing va avea loc în Sala Sporturilor din Ovidiu și va fi organizat în parteneriat cu Primăria Ovidiu. La concursul Regional FRFK, ce va avea loc pe data de 14 februarie, vor putea participa sportivii din județele Constanța, Brăila și Tulcea. Aceștia se vor întrece la mai multe secțiuni de concurs: Freestyle light, Freestyle Kick Light și K1 Rules, atât la categoria feminină, cât și la masculin.Printre cluburile care și-au anunțat deja prezența se numără: Clubul Sportiv Columna Kickboxing Constanța, Juniorii Tuzla,Kempo Năvodari, Axiopolis Cernavodă, Academia de MMA Danilov Galați, Victoria Cumpăna, Tai Chi Do Ryu Constanța și Criss-Ryu Brăila.„Orașul Ovidiu a venit mereu în ajutorul sportului, fie că vorbim de sportul profesionist sau de cel amator. Clubul nostru are cinci secții proprii și două în colaborare dar vrem ca pe viitor numărul lor să crească. Știm că artele marțiale au început să adune din ce în ce mai mulți practicanți. Sperăm ca acest concurs să fie doar începutul unei colaborări fructuoase cu Federația Română de Freestyle-Kickboxing”, a declarat Dan Radu, reprezentant al clubului sportiv din Ovidiu.Și Mihai Isop, directorul general în divizia profesioniști a Federației Române de Freestyle Kickboxing a subliniat buna colaborare cu primăria orașului gazdă: „Este primul concurs din 2015 și vrem ca totul să fie la superlativ. Am găsit o deschidere mare către sport aici la Ovidiu și suntem onorați de parteneriatul cu Primăria Ovidiu. Avem 16 cluburi la start și sportivi extrem de talentați. Intrarea va fi liberă astfel că așteptăm cât mai mulți spectatori”.