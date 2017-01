Omer, să califici România la Mondiale!

Ştire online publicată Vineri, 03 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cristian Gațu, președintele Federației Române de Handbal, a declarat că are încredere în noul selecționer al naționalei masculine a României, Aihan Omer, de la care așteaptă calificarea la Campionatul Mondial din 2009. „Aihan Omer este un pretendent incontestabil la calificare, pentru toată pasiunea pe care o are pentru handbal, iar federația se va pune la dispoziția sa pentru ca echipa masculină să reușească să-și îndeplinească obiectivul“, a declarat Gațu. Și Gheorghe Gruia, dublu campion mondial cu echipa României în 1964 și 1970, i-a transmis „Turcului“ un mesaj: „În handbalul masculin de acum, lipsește cireașa de pe tort și de la tine, Omer, aștept să o cucerești și să aduci această calificare“. Președintele FRH s-a arătat încrezător și în ceea ce privește șansele naționalei feminine la Campionatul Mondial din Franța, care va avea loc în perioada 2-16 decembrie, Gațu pronosticând care va fi finala acestei competiții: „Simt că această echipă are puterea să câștige titlul mondial și vreau să pronostichez că finala va fi între România și Norvegia, iar noi vom avea, astfel, asigurată prezența la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008". „Nebunia” lui Tadici Cristian Gațu a explicat de ce naționala feminină are rezultate mai bune față de cea masculină: „Tadici are o nebunie, o dragoste față de handbal și iubește să câștige. Iubește atât de mult victoria încât face orice. El este unul dintre ultimii mohicani care a pus dragostea pentru acest sport înaintea familiei”.Cristian Gațu, președintele Federației Române de Handbal, a declarat că are încredere în noul selecționer al naționalei masculine a României, Aihan Omer, de la care așteaptă calificarea la Campionatul Mondial din 2009. „Aihan Omer este un pretendent incontestabil la calificare, pentru toată pasiunea pe care o are pentru handbal, iar federația se va pune la dispoziția sa pentru ca echipa masculină să reușească să-și îndeplinească obiectivul“, a declarat Gațu. Și Gheorghe Gruia, dublu campion mondial cu echipa României în 1964 și 1970, i-a transmis „Turcului“ un mesaj: „În handbalul masculin de acum, lipsește cireașa de pe tort și de la tine, Omer, aștept să o cucerești și să aduci această calificare“. Președintele FRH s-a arătat încrezător și în ceea ce privește șansele naționalei feminine la Campionatul Mondial din Franța, care va avea loc în perioada 2-16 decembrie, Gațu pronosticând care va fi finala acestei competiții: „Simt că această echipă are puterea să câștige titlul mondial și vreau să pronostichez că finala va fi între România și Norvegia, iar noi vom avea, astfel, asigurată prezența la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008". „Nebunia” lui Tadici Cristian Gațu a explicat de ce naționala feminină are rezultate mai bune față de cea masculină: „Tadici are o nebunie, o dragoste față de handbal și iubește să câștige. Iubește atât de mult victoria încât face orice. El este unul dintre ultimii mohicani care a pus dragostea pentru acest sport înaintea familiei”.