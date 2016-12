Olimpicii constănţeni, felicitaţi pentru calificările la JO Londra

Olimpicii constănțeni, felicitați pentru calificările la JO Londra

În cadrul conferinței de presă organizate, ieri, pe terasa Hotelului Sport, directorul executiv al DJST, Claudiu Teliceanu, alături de Elena Frâncu, membră a Comitetului Executiv al COSR, și de președintele Asociației Județene de Atletism Constanța și director al LPS „Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai, a ținut să-i felicite pe toți reprezentanții de la malul mării care vor participa, în această vară, la Jocurile Olimpice de la Londra. „Vreau să urez succes sportivilor constănțeni calificați la JO de la Londra: Cristina Bujin (atletism), Andreea Ogrăzeanu (atletism), Eliza Samara (tenis de masă), Simona Halep și Horia Tecău (tenis de câmp) și, cel mai probabil, sperăm noi, Diana Bursuc (canotaj), participare care se află încă sub semnul întrebării”, a declarat directorul executiv Claudiu Teliceanu. „Ne încărcăm an de an bateriile din ceea ce înseamnă sportul de performanță. Sper ca Jocurile Olimpice de la Londra să ofere Constanței ceea ce merită, pentru că aici sportul este o religie. Uitându-mă pe lista participanților de la JO Londra, nu pot să îmi ascund satisfacția faptului că, cu excepția Andreei Ogrăzeanu, toți ceilalți participanți sunt absolvenți ai instituției ce se numește Liceul cu Program Sportiv «Nicolae Rotaru», care astfel își justifică activitatea, existența și investițiile făcute, și sper că va reuși să și le justifice, la fel, în continuare. Acești tineri care ne vor reprezenta la Londra vor duce numele și renumele României în arena olimpică, unde nimeni nu te întreabă în ce condiții te-ai pregătit, acolo toată lumea pleacă de la linia de start cu aceleași șanse. Sunt convins că nu ne vor face de râs. Sunt convins că, alături de ei, Cătălina Ponor, pe care acum opt ani o sărbătoream cu cele trei titluri olimpice, undeva pe podiumul olimpic, va reprezenta Constanța”, a declarat Andrei Szemerjai.