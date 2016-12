Naționala de volei masculin, în campania de calificare la JO 2012

Olanda, primul adversar al tricolorilor

Reprezentativa masculină de volei a României va înfrunta naționala Olandei în turul preliminar eliminatoriu al calificărilor la Jocurile Olimpice de la Londra 2012, meciurile fiind programate în zilele de 27 august, la Baia Mare, respectiv 3/4 septembrie, în deplasare.Formația antrenată de Stelian Moculescu va avea de parcurs mai mulți pași pentru a atinge calificarea la JO 2012. Dacă vor trece cu bine de „dubla” cu Olanda, tricolorii vor accede în primul turneu de precalificare, cu alte trei echipe în grupă, competiția fiind programată între 22 și 27 noiembrie.v v vLa feminin, naționala României are o șansă în plus, în sensul că, datorită calificării la turneul final al Campionatului European din Serbia (23 septembrie - 3 octombrie), nu va juca turul preliminar. La CE, voleibalistele tricolore vor evolua în Grupa C, adversare fiindu-le selecționatele Poloniei, Cehiei, Serbiei și Israelului.