Ofertă de ultimă oră pentru Cristi Chivu

Ştire online publicată Marţi, 08 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cristi Chivu nu este in cel mai bun moment al carierei, dar ramane unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Europa. Desi a semnat in vara anului 2012 un nou contract cu Inter, valabil pana in 2015, Chivu a primit o super ofertă de la o mare echipa.Cristi Chivu a primit o noua oferta din Turcia, de la Fenerbahce Istanbul, anunta presa de pe malul Bosforului. Chivu fusese ofertat in vara anului trecut de Galatasaray Istanbul, dar a preferat sa semneze tot cu Inter Milano.Chivu, care a jucat doar 3 meciuri pentru Inter in acest sezon, din cauza unor probleme medicale, are un salariu anual de 2 milioane de euro.