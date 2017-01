Şoferi, trageţi pe dreapta, trec cicliştii!

Luna aceasta, Turul Dobrogei la ciclism, ediția cu numărul 11

Șoferi, trageți pe dreapta, trec cicliștii!

În plină criză financiară, cicliștii se pregătesc să ia startul în prima competiție importantă a sezonului: Turul Dobrogei, ediția a 11-a (a patra după 1989), care se va desfășura în perioada 20-23 mai, cu participarea rutierilor din România, Bulgaria și Republica Moldova. Ediția de anul acesta a Turului Dobrogei la ciclism a fost salvată, în ultimul moment, de AutoGrup, sponsorul principal al acestui eveniment, reluat în 2007, după o pauză de aproape 30 de ani. „A fost o mare bucurie pentru noi să putem derula acest proiect și vreau să le mulțumesc celor care ne-au susținut. Premiile vor fi mai mici decât cele de anul trecut, dar costul total al turului este de 10.000 de euro. Pentru noi, va fi ultimul concurs la care vom mai evolua sub titulatura CS Ciclism Bilal 2000. Am înaintat deja documentația și ne vom numi Ciclism Club Constanța”, a declarat, în cadrul conferinței de presă de ieri, Victor Bănescu, președintele clubului de pe litoral. La întâlnirea cu jurnaliștii, au mai fost prezenți Elena Frîncu, directorul coordonator al DSJ Constanța, reprezentanți ai Auto Grup și ai administrației locale. La Turul Dobrogei, vor participa echipele CS Ciclism Bilal 2000 Constanța, Olimpic Team Autoconstruct, Tușnad Cycling Team, SCM Brașov, Dinamo București, Voința București, Petrolul Ploiești, SK Dobrici (Bulgaria) și naționala Republicii Moldova. Categoriile de întrecere sunt juniori mari, Under 23 și Elite (seniori). Iată și programul Turului Dobrogei: astăzi, ora 19.00 - ședința tehnică (Complex Sport, str. Cuza Vodă); mâine: ora 09:00 - prezența echipelor în parcarea de la Sala Sporturilor; ora 09:30 - etapa prolog, 5 km, în pluton compact, Sala Sporturilor - Hotel Caraiman Mamaia; ora 10:00 - contratimp individual, Hotel Caraiman - Aqua Magic; ora 15:00 - etapa I, 80 km, adunarea în parcarea AutoGrup Sud - start festiv; ora 15:30 - start tehnic ieșire Constanța, borna 5+500 - Mangalia și retur; vineri: ora 09:30 - prezența echipelor în parcarea de la Sala Sporturilor; ora 10:00 - etapa a II-a, 130 km, start festiv, Sala Sporturilor - Sediul AutoGrup Sud; ora 10:30 - start tehnic, ieșire Constanța - borna km 5+500 - Negru Vodă - Mangalia - retur; sâmbătă: ora 09:30 - prezența echipelor în parcarea de la Sala Sporturilor; ora 10:00 - etapa a III-a, 90 km, start tehnic, Sala Sporturilor; traseul: Sala Sporturilor - b-dul Tomis - șoseaua Ovidiu - intersecție șoseaua spre Tulcea - intersecție Lumina - Tariverde - Cogealac și retur - intersecție Lumina - Ovidiu - sosire depozit Elvila; duminică: ora 09:00 - prezența echipelor în parcarea de la Sala Sporturilor; ora 09:30 - etapa a IV-a, circuit 70 km - start festiv, pluton compact Sala Sporturilor; ora 10:15 - start tehnic, Campus Universitar - b-dul Aurel Vlaicu - intersecție b-dul Tomis și retur; ora 12:30 - plecare în pluton compact spre parcarea AutoGrup Sud, unde, de la ora 13:30, va avea loc festivitatea de premiere.