Of, of...FC Farul! În ce hal a ajuns baza sportivă

Un complex sportiv de nivel internațional, care a găzduit dueluri de top, de genul celor cu Olanda, Serbia sau Bulgaria, a devenit, în numai câțiva ani, o ruină, sufocată de buruieni și plină de mizeriiDe la recenta apariție a articolului din „Cuget Liber” despre spălătoria auto răsărită în curtea FC Farul, telefoanele redacției s-au „înroșit”, iar mesageria este plină de mail-uri din partea cititorilor, al căror mesaj este următorul: „Domnule ziarist, scrieți despre baza sportivă, despre ceea ce a mai rămas dintr-un stadion în care, cu ani în urmă, veneam să vedem fotbal adevărat. Nu se poate ca în Constanța, al doilea oraș ca mărime din țară, să avem o ruină de arenă sportivă și o echipă sub-mediocră!”.Din păcate… uite că se poate. Însoțit de colegul de la departamentul Foto, Octavian Dragomir, am făcut o descindere în incinta complexului sportiv FC Farul. Indiferent ce cale alegi de acces în stadion, dinspre strada Primăverii sau dinspre fostul patinoar, imaginea care te întâmpină este dezolantă. Bălăriile au crescut cât casa, peste tot vezi gunoaie, cioburi, pet-uri, hârtii adunate de vânt. O mizerie de nedescris, dovadă clară că cel pe mâna cui a încăput clubul, patronul Giani Nedelcu, nu are mână de gospodar.Terenul de zgură - arena marilor victorii de odinioară în Cupa Presei, dar și preferatul copiilor și juniorilor - este sufocat de bălării, așa cum sunt de altfel celelalte parcele aflate în incinta complexului. Spațiile de sub tribunele stadionului și mai ales gratiile metalice care completează plumburiul peisaj te duc cu gândul că ai ajuns mai degrabă într-o pușcărie și nu într-o arenă sportivă, care, în teorie, are rolul și de a contribui la educația tinerei generații.Intrând în stadion, jalea e și mai mare. Masa presei (de fapt, mult spus masa presei) e departe de standardele europene. Scaunele au fost rupte pe multe dintre sectoarele tribunelor. Multe au „supraviețuit” intemperiilor, dar printre ele au început să crească - n-o să vă vină să credeți! - copăcei. Un fel de grădină botanică…E inutil să mai amintesc că pereții n-au mai văzut o vopsea, că țâșnitoarele sunt pline de rugină, iar WC-urile sunt un adevărat focar de infecție. Doar șobolanii mai lipsesc. Sau or fi, dar nu i-am surprins în acțiune, la ora documentării.O altă mare problemă este aceea a pistei de atletism. Investiție de anvergură a Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, pista de atletism este compromisă și nu cred că, la ora actuală, la halul în care arată, ar mai putea găzdui o reuniune atletică importantă. Asupra acestui subiect, vom reveni, în amănunt.Așadar, nu greșim cu nimic atunci când afirmăm că din baza sportivă FC Farul, locul în care, cu ani în urmă, veneau chiar și câte 25.000 de oameni (pe timpurile stadionului cu tribune cu gradene), s-a ales praful. Actualul patron a demonstrat, în anii de când se află la cârma Farului, că este incapabil să administreze o asemenea structură, atât din punct de vedere sportiv, cât mai ales din punct de vedere administrativ.Am înțeles că FC Farul beneficiază și de susținerea financiară a Consiliului Județean. Ca o părere personală, dacă aș fi în locul celui care aprobă finanțarea fotbalului, aș fi mai exigent și, mai ales, aș direcționa fondurile respective numai pentru întreținea bazei sportive. Atât și nimic mai mult!Serialul dedicat FC Farul va continua, cu punctele de vedere a tuturor celor implicați în fenomen, dar, într-unul dintre episoadele ce vor urma cât de curând, vom vedea ce s-a întâmplat cu banii din transferurile lui Mățel, jucător de Liga Campionilor, Cosmin Matei, căpitan la Dinamo, sau Fatai. De asemenea, vom urmări și traseele jucătorilor Voiculeț și Băcilă, să vedem cu se s-a ales clubul constănțean de pe urma lor, cine și cum a luat banii.